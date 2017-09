Almoines recupera la historia de la fábrica de Lombard mediante el documental “Formigues blaves” que fue una de las industrias más destacadas de la comarca con más de 2.000 trabajadores y que acabó hace 20 años después de varios períodos de dificultades económicas. Un documental recoge las anécdotas de las personas que trabajaban en esta fábrica que pertenecía a un empresario francés. Por medio de los vecinos de Almoines y de otros testimonios el documental recupera así los detalles de una fábrica de referencia en el mundo textil en la Comunitat Valenciana. La fábrica de Lombard pertenece a 20 trabajadoras que adquierieron el edificio hace dos décadas para que no pasara a manos de quienes la hundieron. El documental no recoge la precariedad laboral que sufrieron las trabajadores en la última etapa de la empresa cuando afrontaron prácticamente solas las pérdidas y las deudas.

Hoy en día el edificio se encuentra en un estado muy deteriorado. Pepa Costa y Fani Ferrer lamentan que no reciban ninguna ayuda para poderlo mantener. El documental “Formigues blaves” se estrena, el sábado 2 de septiembre a las 20.30h, en el centro polivalente de Almoines, producido por el propio ayuntamiento de Almoines y la productora Más que Diez.