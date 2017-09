Hacer un testamento es la forma de evitar sobrecostes y largos trámites a nuestros herederos. Así lo han explicado, en el programa El Abierto, los abogados Pilar Millet y Óscar Gregori.

En concreto, Gregori explica que nos podemos evitar 3 problemas: que la partición se haga como marca la ley, y no como querría el fallecido, evitar trámites largos y que la herencia no quede bloqueada.

Por otra parte, Pilar Millet, ha explicado que es muy conveniente pedir el Certificado de Contratos de Seguros para saber si el fallecido tenía contratado algún seguro y en qué entidades porque si no se solicita podríamos perderlo.

Aquí puedes escuchar todo el programa entero en el que los abogados han dado más detalles de cómo evitar que una herencia se convierta en una ruina.