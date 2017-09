Deficiencias de construcción en el colegio Sant Francesc de Borja de Gandia cuatro años después de ser reformado

Por otra parte Bellreguard mejora sus aulas y Gandia y Llocnou reciben 170.000 euros para 2 centros escolares

Colegio Sant Francesc de Borja de Gandia. Foto: Google Maps. A punto de iniciarse el nuevo curso escolar, y con importantes frentes abiertos en cuanto a la necesidad de acometer obras de mejora en centros educativos, como es el caso del IES Ausiàs March o el colegio Cervantes, se detectan importantes deficiencias en instalaciones remodeladas hace poco. Y es que el Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) ha emitido varios informes en los que alerta de la presencia de una serie de deficiencias en centros escolares de Gandia que no hace mucho se beneficiaron de reformas emprendidas por parte de la Conselleria.

Es el caso del colegio San Francisco de Borja, donde finalizaron las actuaciones de reforma en el año 2013, coincidiendo con el 80 aniversario de la inauguración de este centro educativo. Al parecer, según apunta la responsable de Educación de Gandia, Laura Morant, el INVASSAT ha dejado constancia en su memoria de que existen muros que no tienen las dimensiones adecuadas, con el riesgo que supone, y zonas donde no se ha acondicionado debidamente ciertas estancias. El problema, como ha recordado la concejal de Educación, es que la Generalitat se encuentra en una situación económica delicada, por lo que primero la Conselleria deberá invertir en aquellos centros que tengan mayores necesidades, y después ya resolver estos problemas con los que se han encontrado ahora.

Mejoras en la aulas de Bellreguard El Ayuntamiento de Bellreguard ha aprovechado el mes de agosto para poner a punto las mejoras necesarias en los centros escolares del municipio. Según fuentes municipales, se han pintado las aulas, el pasillo y la entrada del edificio de infantil del CEIP Gregori Mayans y se ha equipado con aire acondicionado el aula de informática y los despachos del profesorado del edificio de primaria. Por otra parte, el gobierno local ha iniciado las obras para instalar una cubierta de acceso a la escoleta municipal que los vecinos priorizaron en los presupuestos participativos. El alcalde de Bellreguard, Joan Marco, ha señalado que la prioridad de la educación para el gobierno municipal no acaba con el mantenimiento de las infraestructuras educativas sino que también pone el acento en programas como el llamado “Aula compartida” para los alumnos en riesgo de exclusión social del Instituto Joan Fuster. Subvención para 2 centros de Gandia y Llocnou La Diputación de Valencia ha aprobado destinar 170.000 euros para que los ayuntamientos de Gandia y Llocnou de Sant Jeroni realicen actuaciones de conservación y mantenimientos de dos centros de Educación Infantil y Primaria. Esta partida forma parte del primer Plan Municipal de Mantenimiento de Escuelas, en el que participan de forma conjunta la Generalitat, la Diputación y los ayuntamientos. En Gandia, el colegio Benipeixcar será beneficiario de una línea de ayuda por valor de 85.000 euros para mejorar el estado de sus instalaciones. Por su parte, en el centro Riu Vernissa de Llocnou se invertirán 85.000 mil euros para realizar actuaciones de mantenimiento.

Empieza el curso para alumnos de infantil de Oliva Y en Oliva, los alumnos de cero a tres años de las escuelas infantiles municipales, El Caragol y La Taronja, ya han iniciado el curso escolar. Los que acuden al centro de “El Caragol” se incorporaban a las aulas el pasado 1 de septiembre, después del trabajo de rehabilitación del edificio llevado a cabo el pasado año por el departamento de Educación del consistorio, que reparó el techo para evitar goteras, instaló calefacción central y pavimentó el patio interior del centro. Las actuaciones han seguido a lo largo de este año para lograr la adecuación progresiva del edificio y de su entorno.







Laura Morant, concejal Educación de Gandia ]



Otras noticias de SER ]