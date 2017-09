La nueva contrata de Saforbici sigue sin funcionar 4 meses después de su concesión

El PP denuncia que la concesionaria sí tiene ingresos por la explotación de "mupis" y el gobierno considera que es una situación "lógica"

Víctor Soler y Andrés Puig comparecen ante los medios. Foto: Redacción. Este martes 5 de septiembre se cumplen 4 meses desde que el gobierno municipal de Gandia presentara la nueva contrata del servicio público de bicicletas, Saforbici. En todo este tiempo, según ha denunciado el grupo municipal del PP, la empresa concesionaria no ha cambiado ni una sola de las 45 bases para albergar las nuevas bicicletas a las que se comprometió y tan sólo hay 70 bicis disponibles en toda la ciudad.

El portavoz del grupo municipal del PP de Gandia, Víctor Soler, afirma que el gobierno ha hecho dejación de funciones y ha permitido que la empresa concesionaria incumpla una parte del contrato, la de poner en marcha el servicio de bicicletas. Sin embargo, según el portavoz popular, sí está cumpliendo con la parte relativa a los ingresos, es decir, la de explotar los mupis, soportes publicitarios, de la ciudad.

Por su parte, el concejal del PP, Andrés Puig, ha remarcado que la foto, que el equipo de gobierno se hizo el pasado mes de mayo y que pueden ver a continuación, es la "foto de la verguenza" ya que, según el popular, ese día prometieron muchas cosas que no se han hecho.

El concejal de Movilidad, Xavier Ródenas, ha reconocido que al gobierno le hubiera gustado que la empresa concesionaria hubiera sido más ágil en la instalación de las nuevas bases que permitieran hacer uso, a su vez, de las nuevas bicicletas.

Sin embargo, el concejal de Més Gandia afirma que “es lógico” que la empresa haya iniciado el cumplimiento de la contrata por la parte que le genera beneficios, la de la gestión de los mupis, además de renovar la señalización vertical. Ródenas confía en que a lo largo del mes de septiembre se produzca el cambio de bases y en los próximos 4 años, los que dura la concesión, se incorporen hasta 600 nuevas bicicletas.

Una nueva red ciclista en Gandia Por otro lado, Xavier Ródenas también ha anunciado que dentro de varias semanas su departamento iniciará un nuevo proyecto, el de crear una red ciclista de carriles segregados. Ello permitirá que algunas vías de la ciudad, las más anchas, den cabida a dos carriles para vehículos y un tercer carril de doble sentido para que circulen aquellos que se muevan en bicicleta. Para ello, según Ródenas, invertirán los 60.000 euros anuales que el consistorio ahorrará al no tener que hacerse cargo de Saforbici.





[ Víctor Soler, portavoz PP ]



[ Xavier Ródenas, concejal Movilidad ]





