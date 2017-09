El “Dia del Cant Valencià d’Estil” se celebrará en Gandia al ser Capital Cultural Valenciana

Es una propuesta del Institut Valencià de Cultura que también ha programado una actuación de la Federació de Societats Musicals

Diana Morant, Marga Landete y Joan Muñoz. Foto: Àlex Oltra. Gandia acogerá la celebración del Dia del Cant Valencià d’Estil con motivo de la celebración de la festividad del 9 d’Octubre. El anuncio lo hacía la alcaldesa de la ciudad, Diana Morant, tras recibir el martes 5 de septiembre, en su despacho de alcaldía, a la directora adjunta de l’Institut Valencià de Cultura, Marga Landete, en un encuentro en el que también estuvo presente el concejal de Cultura, Joan Muñoz. La celebración del Dia del Cant Valencià d’Estil tiene como objetivo promover esta música tan característica de les Comarques Centrals Valencianes y practicada, sobre todo, por agricultores y artesanos. Se da la circunstancia de que, desde el año 2001, esta efeméride se celebra por el centro histórico de Valencia, seguido de un concierto en el que se rinde homenaje a algunas figuras históricas del género. La voluntad del Institut Valencià de Cultura es descentralizar este evento, de manera que deje de celebrarse en Valencia y en esta ocasión se traslade a Gandia, como primera Capital Cultural Valenciana.

Por otra parte, está previsto que en el mes de diciembre actúe la banda de la Federació de Societats Musicals, que además grabará un disco relacionado con el proyecto “Música a la llum” en el Teatre Serrano. Finalmente, en este encuentro también se acordó buscar una fecha para que actúe el Cor de la Generalitat y la Banda Jove, así como la participación de l’Institut Valencià de Cultura junto con el Ayuntamiento de Gandia en la organización del simposio de fuegos artificiales programado en la ciudad para la próxima primavera.



