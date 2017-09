El bebé de 4 meses de Oliva falleció de muerte súbita según confirma la autopsia

El pequeño murió mientras estaba en una guardería privada de la ciudad de Oliva donde ha causado una gran conmoción

Guardería privada en Oliva donde se produjeron los hechos. Foto: Redacción. La autopsia del bebé de cuatro meses, que perdía la vida el pasado martes en una guardería de Oliva, ha revelado que falleció de muerte súbita.

Según ha podido saber esta redacción, la autopsia determina que el pequeño no sufrió signos traumáticos ni de violencia sino que falleció por muerte súbita poco después de quedarse dormido en la cuna donde le dejaron sus cuidadoras.

Durante 2 días la Guardia Civil investigaba las causas de la muerte del bebé de 4 meses, natural de Oliva, que como les venimos contando, fallecía en el mediodía, del martes 5 de septiembre, en la guardería a la que acudía habitualmente.



Al parecer, a media mañana, y tras tomar un biberón, las cuidadoras lo acostaron en una cuna y al tratar de despertarlo, se percataron de que el pequeño no respondía. Rápidamente avisaban a los servicios médicos y hasta allí se desplazaba un SAMU para tratar de reanimar al bebé. Por desgracia los facultativos ya no pudieron hacer nada por su vida. El cuerpo del pequeño era trasladado al Instituto Anatómico Forense de Valencia para practicarle la autopsia para aclarar los motivos de su fallecimiento. Los padres del pequeño son muy conocidos en Oliva, dado que regentan el bar “Caudeli”. Además, pertenecen a la Falla del Barri de Sant Francesc donde la madre iba a ser Reina del Foc el próximo año. El Ayuntamiento de Oliva y su alcalde, David González, se han puesto a disposición de la familia, a la que han trasladado su sentido pésame, al igual que muchos ciudadanos de Oliva, consternados por la fatal noticia.

