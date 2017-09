Los vecinos y propietarios de parcelas de Montepino, en Marxuquera, han iniciado ya el proceso para convertirse en agentes urbanizadores, y poder concluir así la urbanización, que a día de hoy no dispone de servicio de alcantarillado. El Ayuntamiento de Gandia tiene potestad a partir de ahora para realizar este tipo de registros, que con anterioridad eran competencia de la Generalitat, bajo la figura de “Agrupación de Interés Urbanístico”.

En concreto, esta urbanización tiene una superficie de unos 120.000 metros cuadrados, y dispone de unas 80 viviendas unifamiliares ya construidas. El hecho de no contar con alcantarillado está suponiendo una serie de trabas de índole legal que ha forzado a los propietarios a adoptar una figura peculiar y que posibilita que sean personas particulares las que impulsen un proceso urbanizador.



La inversión necesaria para concluir la urbanización correrá a cuenta de los propietarios de Montepino, pero de este modo se evitarán situaciones como la sentencia que obliga a la demolición de unos chalés ubicados en la zona, o que sí se puedan desarrollar iniciativas como la recuperación de la Escuela de Tenis, unas instalaciones que no se han podido recuperar porque la urbanización como tal no había sido concluida.