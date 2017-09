Muchos ciudadanos lo pudieron ver y sobretodo escuchar… les hablamos de un avión militar, unAIRBUS 400 del ejército, que sobrevoló en la noche del jueves 7 de septiembre, entorno a las 23.00h, la costa de la Safor, muy cerca de los edificios y a muy baja altura. La concejal de Seguridad Ciudadana, Àngels Pérez, ha explicado que se trata de unas maniobras militares y que no hay por qué alarmarse. Las redes sociales se movilizaron de inmediato para dejar constancia de los hechos. La edil de Seguridad ha confirmado que efectivamente, sobrevolaron muy próximo a la costa. Hasta el momento las pruebas, que llegaron a Alfàs del Pi y regresaron a Almassora, en Castelló, no las habían hecho tan cerca de los edificios por lo que se produjeron numerosas llamadas al 112. En el recorrido del avión, que se puede apreciar en esta imagen de radar, se observa como el avión a la altura de Gandia varia un poco su rumbo y se acerca mucho a la costa. De hecho, según Pérez, van a pedir explicaciones aunque ya ha avanzado que no hay que alarmar a la población.