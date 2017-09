Varios edificios públicos de la ciudad de Gandia están abiertos a pesar de no tener licencia de actividad

Los expertos alertan de que se en caso de algún accidente la responsabilidad jurídica no quedaría clara

La Central de la Policía Local es uno de los edificios afectados. Foto: Redacción. Durante estos días se ha puesto en evidencia que son varios, y muy importantes, los edificios públicos de Gandia que no cuentan con licencia de actividad. Tras la primera denuncia realizada por el coordinador de Urbanismo de Gandia, Vicent Mascarell, de que la Central de la Policía Local se inauguró sin el correspondiente permiso, y que a día de hoy ningún técnico ha dado por bueno el proyecto realizado en estas instalaciones, también el grupo popular ha indicado que espacios como el Teatro Serrano o diferentes Escoletes infantiles municipales carecen de licencia. Pero, ¿qué supone la falta de un permiso como éste en un edificio público? Fuentes técnicas, consultadas por Radio Gandia SER, alertan de que la responsabilidad jurídica, en caso de suceder cualquier desgracia, como por ejemplo un incendio en alguno de estos espacios, no estaría clara. Y es que la licencia de actividad la otorga la propia Administración local, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos que establece la normativa para proceder a la apertura. Es por ello que es el mismo Ayuntamiento, que debería velar por el cumplimiento de la normativa, el que deja de lado su obligación de contar con este permiso, y pueden pasar años hasta que finalmente se entrega la licencia de actividad.

Estas mismas fuentes han indicado que la Administración local sí es mucho más estricta cuando se trata de conceder licencias a locales o negocios privados, en los que las inspecciones velan por el cumplimiento de la normativa.



