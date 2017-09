acciones más destacadas del año de la Agència Valenciana de Turismo tendrá lugar aquí en Gandia y será uno de los actos de apertura de la Fira i Festres de Gandia. Se trata de un desfile del diseñador Miquel Suay que ha dedicado su última creación a la familia Borja.



Se trata de la colección “Coratge” que se mostrará en el Palau Ducal de Gandia el viernes, 29 de septiembre, a las 21,15 horas. Lo han presentado en Valencia el presidente de Les Corts Valencianes, Enric Morera, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, y los alcaldes de Xàtiva y Gandia, Roger Cerdà y Diana Morant junto con el propio diseñador, también de Xàtiva, Miquel Suay.



Diana Morant ha asegurado, a Radio Gandia SER, que este no es un un acto más en la programación de la Fira i Festes, sino que la Agencia Valenciana de Turismo ha escogido Gandia para proyectar la imagen cultural de la Comunitat por medio de algo tan tangible y mediático como la moda textil, sobre todo cuando se trata de los diseños de



Por su parte, el propio Miquel Suay ha explicado que su nueva colección de Pret a porter no podría ser mostrada en otro sitio mejor que el Palau Ducal de Gandia, que es el marco perfecto para un acto de estas características. El desfile, al que está previsto que asistan personalidades destacadas del mundo de la política, de los medios de comunicación o del arte, entre otros.