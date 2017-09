Proliferan los pisos ocupados por mafias de prostitución y droga en Gandia según el PP

Aseguran que también que se están haciendo empadronamientos masivos y el gobierno replica que se cumple escrupulosamente con la normativa

Calle Perú de Gandia donde el PP asegura hay viviendas ocupadas. Foto: Redacción. El grupo municipal del PP de Gandia ha denunciado la proliferación de viviendas ocupadas por mafias y personas que se dedican al tráfico de drogas y la prostitución en diferentes barrios de la ciudad. Según esta formación política el problema afecta a pisos situados en diferentes puntos del barrio del Raval y el grupo de viviendas Porta. También en calles como Perú, Poeta Lorente, Cervantes, Padilla (en el Grau), Pintor Segrelles, Pintor Sorolla, Letor Romero, República Argentina y Plaza Elíptica. Afirman que algunas de las viviendas están destrozadas como la que se observa en la foto siguiente. El portavoz de los populares, Víctor Soler, asegura que durante los dos primeros años de legislatura se han mostrado prudentes, en torno a este asunto, pero entienden que el gobierno local no ha hecho nada por solventar el problema, que se ha visto agravado, dice Soler, con el paso del tiempo. El PP señala que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ya han hecho su trabajo y ahora sólo depende de la voluntad política del gobierno el hecho de que entren en estas casas, la mayoría propiedad de entidades bancarias, expulsen a sus moradores y tapien los inmuebles. El portavoz del PP ha recordado, por otra parte, que durante la pasada legislatura, su gobierno tapió casi 300 viviendas dentro de la llamada “Operación Ajedrez”, en la que ya había un protocolo establecido para abordar este problema.

Por otra parte, Soler ha señalado que su partido tiene constancia de que se están produciendo “empadronamientos masivos de personas ilegales” en Gandia, aunque no ha podido precisar qué cantidad de gente estaría en estas circunstancias. El PP exige al ejecutivo local que constituya una mesa local de Seguridad y restituya la llamada “Operación Ajedrez”. La respuesta del gobierno de Gandia Tras las acusaciones del PP, el portavoz del gobierno, José Manuel Prieto, ha afirmado que el ejecutivo cumple escrupulosamente con la normativa sobre el empadronamiento de ciudadanos y no empadrona a nadie de forma ilegal. El edil socialista ha recordado que para empadronar a una persona, el ayuntamiento solicita un recibo de luz, uno de agua, un contrato de alquiler o en su defecto, la acreditación de la titularidad de la vivienda. Si ello no se demuestra, el consistorio puede corroborar que la persona que solicita empadronarse vive en el lugar donde dice hacerlo en base a informes policiales o del departamento de Bienestar Social que así lo acrediten.





[ Víctor Soler, portavoz PP ]



[ José Manuel Prieto, portavoz gobierno Gandia ]



