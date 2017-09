Cuenta atrás para la Fira i Festes de Gandia 2017. Ya conocemos la amplia y variada programación que ha organizado el Ayuntamiento de Gandia y que ahor ya puedes consultar aquí. Divendres 22 de setembre

20:00 h INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ ANTONI DURÀ… AMB BONA COMPANYIA d’Antoni Durà. De dilluns a dissabte, de 10:30 a 14:00 i de 18:00 a 20:30 h.

Dissabte 23 de setembre

12:00 h ASSAIG GENERAL DE LES BANDES DEL TIO DE LA PORRA a la Plaça Major i cercavila pels carrers del Centre Històric amb repartiment del programa de la Fira i Festes 2017. Divendres 29 de setembre

09:00 h CONCENTRACIÓ I EIXIDA DEL TIO DE LA PORRA I LES SEUES BANDES a la Plaça Major on iniciaran el seu recorregut pels col·legis de la ciutat.

11:00-14:30 h OBERTURA DEL MERCAT RENAIXENTISTA. Espai amb animació, actuacions i cercaviles musicals.

11:00-14:30 h OBERTURA DEL MERCAT TRADICIONAL VALENCIÀ. Fira de productes tradicionals, balls i diferents actuacions d’animació.

11:00-14:30 h OBERTURA DEL SOC ÀRAB. Fira de productes i actuacions amb música i balls orientals.

11:00- 14:30 h Obertura FIRA INTERCULTURAL. Mostra de les cultures del món presents a Gandia.

11:00-14:30 h MOSTRA DE L’ARTESANIA DE LES ILLES BALEARS de la mà de l’Associació el Retorn.

12:00-01:30 h FOODTRUCKS, Street Food Festival a la Plaça del Mosset i mostra de cervesa artesana.

13:00 h CONCENTRACIÓ DE LES BANDES DEL TIO DE LA PORRA a la Plaça Major amb un bombardeig pirotècnic.

17:00 h TORNEIG TRIANGULAR VÒLEI FIRA I FESTES al Pavelló del Raval. Organitza Club de Voleibol Gandia.

18:00-23:00 h OBERTURA DEL MERCAT RENAIXENTISTA. Espai amb animació, actuacions i cercaviles musicals.

18:00-23:00 h OBERTURA DEL MERCAT TRADICIONAL VALENCIÀ. Fira de productes tradicionals, balls i diferents actuacions d’animació.

18:00-23:00 h OBERTURA DEL SOC ÀRAB. Fira de productes i actuacions amb música i balls orientals.

18:00- 23:00 h Obertura FIRA INTERCULTURAL. Mostra de les cultures del món presents a Gandia.

18:00-23:00 h MOSTRA DE L’ARTESANIA DE LES ILLES BALEARS de la mà de l’Associació el Retorn.

18:00 h Concert SONA LA DIPU 2017 amb l’actuació de KING KONG BOY a la Casa de la Marquesa.

18:00 h EXHIBICIÓ DE GIMNÀSTICA RÍTIMICA a la Plaça del Prado. Organitza Associació CGR VIDA GANDIA.

19:00 h INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ DE BONSAIS al jardí de la Casa de Cultura. Organitza Club Bonsai Safor Gandia.

Horari a partir del dia 30 DE SETEMBRE 11:00 a 14:00 i 18:00 a 21:00 h.

19:00 h EXHIBICIÓ DE CAPOEIRA a la Plaça del Prado. Organitza Associació Cultural Capoeira La Safor.

19:00 h EXHIBICIÓ DE KARATE a la Plaça del Prado. Organitza Associació Club Tora Kai Gandia.

20:30 h CONCERT homenatge a Camilo Sesto, QUERERTE A TI al Teatre Serrano (Sala A).

22:30 h GIRA INSUMISA 2017 a càrrec de El Diluvi a la Plaça l’Escola Pia.

22:30 h CATAPLUM a càrrec de Circo la Raspa al Passeig-la Font.

22:30 h LA LLUNA CEGA al Teatre Serrano (Sala B).

23:00 h MULÏER de Maduixa Teatre a la Plaça Major.

23:00 h CONCERT Tribut a Dire Straits amb actuació de SULTANS OF SWING a la Casa de la Marquesa.

23:30 h WET FLOOR de Cristina Solé al Passeig-Vilanova.

01:00-06:30 h FESTA FALKATA AMB CHIMO BAYO al Parc de la Festa (Parc Ausiàs March). Dissabte 30 de setembre

09:00-20:00 h COMPETICIÓ D’HALTEROFÍLIA al Pavelló d’Halterofília. Oganitza AC Gandia Halterofília.

11:00-14:30 h OBERTURA DEL MERCAT RENAIXENTISTA. Espai amb animació, actuacions i cercaviles musicals.

11:00-14:30 h OBERTURA DEL MERCAT TRADICIONAL VALENCIÀ. Fira de productes tradicionals, balls i diferents actuacions d’animació.

11:00-14:30 h OBERTURA DEL SOC ÀRAB. Fira de productes i actuacions amb música i balls orientals.

11:00- 14:30 h Obertura FIRA INTERCULTURAL. Mostra de les cultures del món presents a Gandia.

11:00-14:30 h MOSTRA DE L’ARTESANIA DE LES ILLES BALEARS de la mà de l’Associació el Retorn.

11:00 h EXHIBICIÓ DE BÀSQUET a la Plaça del Prado. Organitza Units pel Bàsquet Gandia.

11:00-20:00 h FIRA DE LES ASSOCIACIONS al Passeig de les Germanies.

11:30-14:30 h BEBÉ ESPAI a la Biblioteca Central.

11:30 h EXHIBICIÓ ANAFA a la Plaça Escola Pia. Organitza Associació ANAFA.

11:30-13:30 h EXHIBICIÓ BILLAR al Passeig de les Germanies. Organitza Gandia Billar Club.

11:30-13:30 h EXHIBICIÓ HALTEROFÍLIA al Passeig de les Germanies. Organitza AC Gandia Halterofilia.

12:00 h EXHIBICIÓ CAPOEIRA a la Plaça del Prado. Organitza Associació Cultural Capoeira La Safor.

12:00 h CERCAVILA a càrrec de la Colla de Dolçainers i Tabaleters de la Safor al Passeig de les Germanies.

12:00-01:30 h FOODTRUCKS, Street Food Festival a la Plaça del Mosset i mostra de cervesa artesana.

12:00-14:00 h LA BARRACA DELS FENÒMENS DE MADAME LA PARCA del Circ Gran Fele a la Plaça del Prado.

12:00 h GARBANCITO EN LA BARRIGA DEL BUEY a càrrec de La Gotera de Lazotea. Passeig-Casa de la Marquesa.

12:15 h EXHIBICIÓ DE CULTURA ESLAVA a la Plaça de l’Escola Pia. Organitza Associació de la Cultura Eslava de Gandia.

12:30 h Actuació de THE VELVET ROCK BAND a la Casa de la Marquesa. Clàssics del rock internacional.

12:45 h WET FLOOR de Cristina Solé. Passeig-Vilanova.

13:15 h EXHIBICIÓ D’AVIR a la Plaça de l’Escola Pia. Organitza Associació Valenciana d’Integració Ruso Parlantes (AVIR).

13:30 h CATAPLUM a càrrec: Circo la Raspa al Passeig-la Font.

13:30 h MÚSICA FUNKY ITINERANT, MUSIC ON CLYCLES de La Dinamo des de Plaça Prado.

16:00 h EXHIBICIÓ CULTURAL BOLIVIANA a la Plaça de l’Escola Pia. Organitza Associació Fraternidad Juventud Boliviana.

17:00 h II DIADA DE LA MUIXERANGA DE LA SAFOR a la Plaça Major amb la participació de les colles la Muixeranga de Vinaròs, la Muixeranga d’Alacant i la Muixeranga de La Safor.

17:00 h GARBANCITO EN LA BARRIGA DEL BUEY a càrrec de La Gotera de Lazotea. Passeig-Casa de la Marquesa.

17:30-20:30 h BEBÉ ESPAI a la Biblioteca Central..

17:30 h LA CINEMALETA AMBULANTE a la Plaça del Prado.

18:00 h FIGA, FIRA DE GANDIA AUTOGESTIONADA al Casal Popular El Cabasset (C/Pare Carles Ferrís, 55).

18:00-23:00h OBERTURA DEL MERCAT RENAIXENTISTA. Espai amb animació, actuacions i cercaviles musicals.

18:00-23:00 h OBERTURA DEL MERCAT TRADICIONAL VALENCIÀ. Fira de productes tradicionals, balls i diferents actuacions d’animació.

18:00-23:00 h OBERTURA DEL SOC ÀRAB. Fira de productes i actuacions amb música i balls orientals.

18:00- 23:00 h Obertura FIRA INTERCULTURAL. Mostra de les cultures del món presents a Gandia.

18:00-23:00 h MOSTRA DE L’ARTESANIA DE LES ILLES BALEARS de la mà de l’Associació el Retorn.

18:30-21:00 h LA BARRACA DELS FENÒMENS DE MADAME LA PARCA del Circ Gran Fele a la Plaça del Prado.

18:30 h LA CABRA a càrrec de Espejo Negro. Passeig-Vilanova.

19:30 h MÚSICA FUNKY ITINERANT, MUSIC ON CLYCLES de La Dinamo des de Plaça Prado.

19:00 h TANDARICA CIRCUS a càrrec de Passabarret. Zona Passeig-Font.

20:00 h UNA NIT A LA SARSUELA. Plaça Major. Associació Amics de la Lírica.

20:00 h A BANDA I BANDA DEL MEDITERRANI amb Pep Gimeno “Botifarra” i Ahmed Touzani a la Plaça de l’ Escola Pia.

20:30 h CONCERT homenatge a Camilo Sesto, QUERERTE A TI al Teatre Serrano (Sala A).

21:15 h Palau Ducal. Desfilada de moda de la col·lecció CORATGE del dissenyador Miquel Suay

21:30 h SOPAR MEDIEVAL al Palau Ducal (Pati d’armes).

22:00 h LA CABRA a càrrec de Espejo Negro. Passeig-Vilanova.

22:00 h NÀUFRAGS de Industrial Teatrera a la Plaça del Prado.

22:00-02:00 h PIRATA ROCK MEETING al Parc de la Festa (Parc Ausiàs March).

22:30 h CONCERT de ZENET, SI SUCEDE CONVIENE al Museu Faller.

23:00 h TANDARICA CIRCUS a càrrec de Passabarret. Zona Passeig-Font.

23:00 h CONCERT Tribut a Bon Jovi amb l’actució de MIDNIGHT RIDERS a la Casa de la Marquesa.

02:00-06:30 h FESTA ECLIPSE AMB DJ NANO al Parc de la Festa (Parc Ausiàs March).

Diumenge 1 d’octubre

08:30 h TROFEU FIRA I FESTES DE FUTBOL D’EMPRESES al camp de Roís de Corella. Organitza Asociación de Fútbol de Empresas de la Safor – AFES.

09:00-14:00 h EXPOSICIÓ DE MOTOS CLÀSSIQUES al Passeig de les Germanies. Organitza MotoClub Gandía.

09:00-14:00 h EXPOSICIÓ DE COTXES CLÀSSICS al Passeig de les Germanies. Organitza Club Automovilismo Gandía.

10:00 h TORNEIG DE PETANCA FIRA I FESTES al Parc de l’Estació. Organitza Club Petanca Safor Gandia.

11:00-14:30 h OBERTURA DEL MERCAT RENAIXENTISTA. Espai amb animació, actuacions i cercaviles musicals.

11:00-14:30 h OBERTURA DEL MERCAT TRADICIONAL VALENCIÀ. Fira de productes tradicionals, balls i diferents actuacions d’animació.

11:00-14:30 h OBERTURA DEL SOC ÀRAB. Fira de productes i actuacions amb música i balls orientals.

11:00- 14:30 h Obertura FIRA INTERCULTURAL. Mostra de les cultures del món presents a Gandia.

11:00-14:30 h MOSTRA DE L’ARTESANIA DE LES ILLES BALEARS de la mà de l’Associació el Retorn.

11:30-14:00 h ELS XICS DEL XURRAC a la Plaça Major. Tombs Creatius. Jocs infantils basats en el món dels castellers i les muixerangues.

11:30-14:30 h BEBÉ ESPAI a la Biblioteca Central.

11:30 h TROFEU FIRA I FESTES DE PILOTA VALENCIANA – RASPALL al carrer dels Pellers.

11:30 h LA RUTA DELS RIURAUS A GANDIA a la Plaça del Prado.

11:30- 14:00 h COLORS DE MONSTRE. Tombs creatius. Jocs infantils artístics al Passeig-Vilanova.

12:00 h TROBADA DE CAPOEIRA GANDIA-LA SAFOR a la Plaça Major. Organitza Associació Cultural Capoeira La Safor.

12:00-01:30 h FOODTRUCKS, Street Food Festival a la Plaça del Mosset i mostra de cervesa artesana.

12:00-14:00 h LA BARRACA DELS FENÒMENS DE MADAME LA PARCA del Circ Gran Fele a la Plaça del Prado.

12:00 h EL SENYOR DE LES BALDUFES a càrrec de Penelope y Aquiles. Passeig-Casa de la Marquesa.

12:00 h EXHIBICIÓ a la Plaça de l’Escola Pia. Organitza Associació ACFEI.

12:30 h EXHIBICIÓ a la Plaça de l’Escola Pia. Organitza Associació ANAFA.

12:30h CONCERT Tribut a Fito & Fitipaldis amb l’actuació de LA SEDE 2.0 a la Casa de la Marquesa.

12:45 h LA CABRA a càrrec de Espejo Negro. Passeig-Vilanova.

13:00 h ENTREDOS a càrrec de Capicua. Zona Passeig-Font.

13:15 h EXHIBICIÓ DE BALLS HISTÒRICS a la Plaça de l’Escola Pia. Organitza ACFEI.

13:30 h MÚSICA FUNKY ITINERANT, MUSIC ON CLYCLES de La Dinamo des de Plaça Prado.

16:30 h EXHIBICIÓ DE MURGAS Y CHIRIGOTAS a la Plaça de l’Escola Pia. Organitza Associació Cultural Murgandia.

17:00 h EL SENYOR DE LES BALDUFES a càrrec de Penelope y Aquiles. Passeig-Casa de la Marquesa.

17:30-20:00 h ELS XICS DEL XURRAC a la Plaça Major. Tombs Creatius. Jocs infantils basats en el món dels castellers i les muixerangues.

17:30-20:30 h BEBÉ ESPAI a la Biblioteca Central.

17:30 h LA CINEMALETA AMBULANTE a la Plaça del Prado.

17:30-20:00 h COLORS DE MONSTRE. Tombs creatius. Jocs infantils artístics al Passeig-Vilanova.

18:00-23:00 h OBERTURA DEL MERCAT RENAIXENTISTA. Espai amb animació, actuacions i cercaviles musicals.

18:00-23:00 h OBERTURA DEL MERCAT TRADICIONAL VALENCIÀ. Fira de productes tradicionals, balls i diferents actuacions d’animació.

18:00-23:00 h OBERTURA DEL SOC ÀRAB. Fira de productes i actuacions amb música i balls orientals.

18:00- 23:00 h Obertura FIRA INTERCULTURAL. Mostra de les cultures del món presents a Gandia.

18:00-23:00 h MOSTRA DE L’ARTESANIA DE LES ILLES BALEARS de la mà de l’Associació el Retorn.

18:00 h EL SARAU DE LA FIRA DE GANDIA a la Plaça Major amb la participació de 12 grups de danses.

18:30- 21:00 h LA BARRACA DELS FENÒMENS DE MADAME LA PARCA del Circ Gran Fele a la Plaça del Prado.

18:30 h ENTREDOS a càrrec de Capicua. Zona Passeig-Font.

19:00 h SEFINI a càrrec de Trapu Zaharra al Passeig-Vilanova.

19:30 h MÚSICA FUNKY ITINERANT, MUSIC ON CLYCLES de La Dinamo des de Plaça Prado.

20:00 h QUE FLAMENCA SÓC a càrrec de Taconterra a la Plaça Escola Pia.

20:30 h TEATRE TRÍO. Teatre Serrano (Sala A).

21:30 h SOPAR MEDIEVAL al Palau Ducal (Pati d’armes).

22:00 h Actuació de DAVID BISBAL – HIJOS DEL MAR a l’IES María Enríquez.

22:30 h SEFINI a càrrec de Trapu Zaharra al Passeig-Vilanova.

23:00 h Actuació de MANEL a la Casa de la Marquesa.

23:30 h ENTREDOS a càrrec de Capicua. Zona Passeig-Font.

01:00 h CORREFOC. Espectacle pirotècnic a càrrec de la Penya Foc Seguit amb eixida a la Plaça Crist Rei i amb final a la Plaça Prado.

01:30-06:30 h FESTA BACARRÁ amb LARA TAYLOR al Parc de la Festa (Parc Ausiàs March).

Dilluns 2 d’octubre

11:00-14:30 h OBERTURA DEL MERCAT RENAIXENTISTA. Espai amb animació, actuacions i cercaviles musicals.

11:00-14:30 h OBERTURA DEL MERCAT TRADICIONAL VALENCIÀ. Fira de productes tradicionals, balls i diferents actuacions d’animació.

11:00-14:30 h OBERTURA DEL SOC ÀRAB. Fira de productes i actuacions amb música i balls orientals.

11:00- 14:30 h Obertura FIRA INTERCULTURAL. Mostra de les cultures del món presents a Gandia.

11:00-14:30 h MOSTRA DE L’ARTESANIA DE LES ILLES BALEARS de la mà de l’Associació el Retorn.

11:30-14:00 h ELS XICS DEL XURRAC a la Plaça Major. Tombs Creatius. Jocs infantils basats en el món dels castellers i les muixerangues.

11:30-14:30 h BEBÉ ESPAI a la Biblioteca Central.

11:30- 14:00 h COLORS DE MONSTRE. Tombs creatius. Jocs infantils artístics al Passeig-Vilanova.

12:00 h SOLEMNE MISSA en honor al patró a la Col•legiata de Santa María.

12:00-01:30 h FOODTRUCKS, Street Food Festival a la Plaça del Mosset i mostra de cervesa artesana.

12:00- 14:00 h LA BARRACA DELS FENÒMENS DE MADAME LA PARCA del Circ Gran Fele a la Plaça del Prado.

12:00 h LA CIUTAT SOSTENIBLE I ALTRES CONTES a càrrec de Teatre Buffo. Passeig-Casa de la Marquesa.

12:30 h WALECTRIC, èxits del pop-rock espanyol a la Casa de la Marquesa.

12:45 h SEFINI a càrrec de Trapu Zaharra. Passeig-Vilanova.

13:30 h YEE-HAW a càrrec de La Banda del Otro. Zona Passeig-Font.

14:00 h MASCLETÀ a càrrec de la Pirotècnia Aitana davant la Renfe.

17:00 h LA CIUTAT SOSTENIBLE I ALTRES CONTES a càrrec de Teatre Buffo. Passeig-Casa de la Marquesa.

17:30-20:30 h BEBÉ ESPAI a la Biblioteca Central.

17:30-20:00 h ELS XICS DEL XURRAC a la Plaça Major. Tombs Creatius. Jocs infantils basats en el món dels castellers i les muixerangues.

17:30-20:00 h COLORS DE MONSTRE. Tombs creatius. Jocs infantils artístics al Passeig-Vilanova.

18:00-22:30 h OBERTURA DEL MERCAT RENAIXENTISTA. Espai amb animació, actuacions i cercaviles musicals.

18:00-22:00 h OBERTURA DEL MERCAT TRADICIONAL VALENCIÀ. Fira de productes tradicionals, balls i diferents actuacions d’animació.

18:00-22:30 h OBERTURA DEL SOC ÀRAB. Fira de productes i actuacions amb música i balls orientals.

18:00- 22:00 h Obertura FIRA INTERCULTURAL. Mostra de les cultures del món presents a Gandia.

18:00-22:00 h MOSTRA DE L’ARTESANIA DE LES ILLES BALEARS de la mà de l’Associació el Retorn.

18:00 h YEE-HAW a càrrec de La Banda del Otro. Zona Passeig-Font.

18:30- 21:00 h LA BARRACA DELS FENÒMENS DE MADAME LA PARCA del Circ Gran Fele a la Plaça del Prado.

19:00 h L’HOME QUE PERDIA ELS BOTONS, a càrrec de Circ Poètic. Passeig-Vilanova.

19:00 h FESTIVAL GANDIA YE-YÉ amb Los Pop-Tops a la Casa de Cultura Marqués de González de Quirós.

19:30 h AGAFANT MOSQUES - Marabú Teatre.Teatre Serrano (Sala B).

20:00 h PROCESSÓ en honor a Sant Francesc de Borja.

20:30 h Espectacle NO ESTEM BÉ amb Eugeni Alemany i Maria Juan. Teatre Serrano (Sala A).

21:00 h TODO ENCAJA a càrrec de Uparte a la Plaça del Prado.

22:00 h CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI a càrrec de la Pirotècnia Borredà des de l’aparcament de l’Alqueria de les Ànimes (Avinguda d’Alacant).