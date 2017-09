Los propietarios del sector Aigua Blanca IV, en la playa de Oliva, han puesto fin a un mal sueño. Tras una década en que las obras de urbanización han estado paralizadas, esta semana se ha firmado el último de los documentos que ha permitido, que el miércoles 13 de septiembre, se retomen unas obras que, por distintos avatares, han sufrido una larga demora. La previsión es que las actuaciones tengan una duración de 12 meses. Para llegar a este punto ha sido necesario realizar muchos pasos previos que deshicieran la maraña administrativa y judicial en que se había convertido el desarrollo de este sector. Y es que no en balde, las obras se paralizaron en 2006 al no contar con una modificación del proyecto, que se alargó en exceso y la empresa contratista finalmente entró en concurso de acreedores. Diferentes errores no hicieron más que alargar esta situación, que han tenido que sufrir los propietarios. El alcalde de Oliva, David González, a pesar de que ha sido su gobierno el que ha posibilitado el desbloqueo de Aigua Blanca IV, ha evitado cualquier manifestación triunfalista y se ha limitado a pedir disculpas a los propietarios por todos estos años de retraso.