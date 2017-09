La alcaldesa de Potries, Assumpta Domínguez, llama la atención sobre el problema con el que se va a encontrar el sistema hidráulico de la Safor, cuando la Comunidad de Regantes del Riu d’Alcoi haya instalado el riego por goteo en los 17 que la forman, ya que data de la época árabe y supone un gran patrimonio histórico y un recurso turístico. El presidente de la Comunidad de Regantes del Riu d’Alcoi, Gaspar Pérez, se mostraba, en una entrevista en Radio Gandia SER, muy satisfecho porque pronto dejarán de regar “a manta”, reducirán costes y ahorrarán agua. Sin embargo, la alcaldesa de Potries, no quiere culpabilizar a los agricultores, pero advierte que cuando no se mantenga se perderá un sistema con un gran valor patrimonial pero también turístico. Assumpta Domínguez, primera edil de Potries, ha señalado que se trata de un tema complejo porque necesita de un mantenimiento y sabe que no lo van a querer ni poder financiar los agricultores cuando ya no lo utilicen. Pide por tanto que se cree una Ley de Protección de las Acequias Históricas que pueda proteger y mantener un patrimonio tan valioso como el sistema hidráulico de la Safor. Potries precisamente está impulsando en los últimos años la “Ruta de l’Aigua” con excursiones y una promoción turística al respecto que está teniendo mucha demanda en un momento en que los municipios buscan recursos turísticos más allá del sol y la playa.