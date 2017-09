La lluvia hace que se desplomen los termómetros en 13º en la comarca de la Safor

En tan solo 12 horas hemos pasado de un día de intenso calor por el viento de poniente y 37º a una jornada de lluvia y una máxima de 23º

La lluvia llega a Gandia, plaz Rei Jaume I. Foto: Redacción. Se cumple la previsión meteorológica y llega la lluvia y un desplome “extraordinario” de temperaturas a toda la comarca de la Safor, ya que en tan solo 12 horas los termómetros han caído en más de 13 grados. La lluvia seguirá a lo largo de todo el día de hoy y también mañana sábado, al menos hasta el mediodía. La Generalitat ha decretado el nivel amarillo por fenómenos costeros en nuestro litoral. Ahora hay fuerte marejada y no se descarta que las olas mar adentro superen los 3 metros de altura. La máxima de este viernes, y también para mañana sábado, no superará los 23 grados. Nada que ver con la jornada de ayer jueves, 14 de septiembre, en la que el viento de poniente hizo que los termómetros llegaran a registrar los 37,6º en Marxuquera, 35º en Barx, Bellreguard, Oliva, Gandia y Villalonga, y los 34º en Daimús y La Font d’En Carròs, según datos proporcionados por Avamet, Agència Valenciana de Meteorología. A destacar las temperaturas registradas en Tavernes de la Valldigna. Si en el centro de la ciudad ayer se alcanzaron los 37º, a tan sólo 4 kilómetros, en su playa, no se superaban los 30º. Una variación térmica nada despreciable de 7º. Para los vecinos de esta población ha sido una semana realmente excepcional ya que han vivido un auténtico vaivén de temperaturas. El lunes se registraron 37,4º, una de las 5 temperaturas más altas de toda la Comunitat Valenciana, el martes y miércoles los termómetros se quedaron en torno a los 30º, ayer jueves volvieron a subir a los 37º y hoy se desploman en 14º y no se superaran los 23º. Otro dato curioso nos lo proporciona Aemet, la Agencia Estatal de Meteorología, que asegura que si la temperatura máxima normal para el mes de septiembre en Miramar es de 27º, ayer se registró una anomalía de más de 7º situándose los termómetros en los 34º. Lo mismo ocurrió en Oliva, donde la anomalía fue de más de 6º, ya que lo normal son los 27º y se registraron 34º.





