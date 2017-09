El polígono Alcodar, la superficie industrial más veterana de la Safor, con casi 30 años de existencia, sufrirá tras la Fira i Festes una ambiciosa remodelación urbanística que aumentará su interconexión con la ciudad, así como la capacidad para que la gente acuda caminando o en bicicleta, gracias al nuevo carril bici que se va a construir. Las obras se han adjudicado a la empresa Pavasal, por un importe de algo más de 600.000 euros, lo que supone su sustancial reducción del coste inicial previsto. La alcaldesa de Gandia, Diana Morant, ha recordado que las actuaciones están financiadas al 70% por el IVACE, organismo dependiente de la Generalitat; mientras que el 30% restante correrá a cargo del Ayuntamiento. La mejora de la integración del polígono se conseguirá además con la habilitación de dos carriles de entrada y salida en la entrada norte a Gandia, zonas verdes, la mejora de la señalización viaria, y además se colocarán cámaras de vigilancia para incrementar la seguridad. Morant ha indicado también que se recupera un convenio existente con el Ministerio de Fomento para construir una rotonda en el actual scalextric situado a la altura del campo de fútbol de Santa Anna. Por su parte, el coordinador de Urbanismo de Gandia, Vicent Mascarell, ha explicado que se está llevando a cabo una negociación política para que los recursos que ha destinado el IVACE a Gandia, y que no se gastarán porque la empresa adjudicataria del proyecto de Alcodar realizará la obra a un menor coste, no reviertan a la Generalitat y puedan emplearse en otros proyectos relacionados con empresas de la ciudad. La titular de Políticas Económicas e Innovación, Alícia Izquierdo, ha recordado que la Generalitat no solo ha concedido ayudas para la mejora de Alcodar, sino también para Benieto. Por último, la presidenta de la Asociación de Empresarios de la Safor, Antonia Estrugo, se ha felicitado por las obras que se van a llevar a cabo.