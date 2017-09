Cerrado el Mirador del Port de la playa de Gandia por el fuerte oleaje

La mala mar ha obligado a cancelar los dos viajes del ferri de Trasmediterranea que unen Gandia con Ibiza previstos para este viernes

Foto: Redacción. La Policía Local de Gandia ha cerrado, desde las 13.00h del viernes 15 de septiembre, el acceso al “Mirador del Port”, el nuevo paseo situado sobre la escollera del puerto de Gandia. Dadas las condiciones meteorológicas adversas, que han llevado a la Generalitat Valenciana a emitir el nivel amarillo de emergencias ante fenómenos costeros, se ha cerrado esta zona peatonal como medida de precaución para evitar cualquier desgracia. Y es que a primera hora de la mañana la Agencia Estatal de Meteorología lanzaba la alerta por fenómenos costeros en el litoral de la Safor y de la Marina Alta y advertía que las olas podían llegar a alcanzar los 3 metros. Tras esta previsión el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana lanzaba en sus redes sociales la recomendación de no acercarse ni a paseos marítimos ni a espigones. Inmediatamente desde el Ayuntamiento de Gandia y de la Policía Local se tomaban las medidas oportunas. En principio, las previsiones establecen que el tiempo mejora ostensiblemente de cara al sábado 16 de septiembre, cuando ya no se espera que exista alerta alguna.

Cancelados los dos viajes del ferri de la línea Gandia-Ibiza La mala mar y el fuerte oleaje también han obligado a cancelar las dos salidas que el ferri, de la compañía Trasmediterranea, tenia previstas para este viernes y que unen la ciudad de Gandia con la isla de Ibiza. El Almudaina Dos se ha quedado en tierra y no ha podido realizar el trayecto Gandia-Ibiza, que debía de salir a las 14.30h de la tarde, y tampoco el viaje de vuelta de Ibiza-Gandia de las 18.00h. Según ha informado la compañía Trasmediterranea, el sábado se espera una mejoría en el mar y por lo tanto se reanudan los trayectos con normalidad, es decir, la ida a Ibiza de las 10.00h y la vuelta de la isla prevista para las 20.00h.

