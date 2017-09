Actuación especial y en conjunto de los bomberos de Gandia, la Policía Local y el SAMU para ayudar a un hombre, que por su movilidad reducida y obesidad, no podía ser trasladado al hospital comarcal Francesc de Borja por las vías habituales. El dispositivo se ha puesto en marcha, sobre las 11.20h de la mañana, en la calle Reina del Grau de Gandia. Los bomberos han desplegado la escalera para poder acceder a una de las ventanas del primer piso, donde se encontraba el hombre enfermo, que no podía ser trasladada por la escalera del edificio. Una vez rescatado el enfermo y ya en la calle han actuado los efectivos del SAMU para estabilizarlo y trasladarlo al centro hospitalario. Sobre las 12.00h ha finalizado el dispositivo. Esta no es la primera vez, en la comarca de la Safor, en la que los bomberos intervienen para ayudar a una persona a ser trasladada al hospital, ya que debido a su movilidad y peso, así lo requería.