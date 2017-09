Tras los trágicos atentados de Catalunya, del 17 de agosto, Gandia habilitará para esta Fira i Festes el mayor dispositivo de seguridad de su historia, con cerca de 600 efectivos dedicados a velar para que no suceda ningún incidente grave.

Así lo han asegurado desde el Gobierno local tras celebrar, el martes 19 de septiembre, una Junta Local de Seguridad, con la presencia de las Fuerzas del Orden, y por primera vez contar también con la asistencia de representantes de Cruz Roja, Protección Civil y áreas como Cultura y Bienestar Social. La alcaldesa de Gandia, Diana Morant, se sigue de este modo las directrices marcadas por la Delegación del Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias, que aconsejan celebrar este tipo de reuniones de seguridad, cuando acontezcan eventos especiales que supongan una gran aglomeración de gente, como es el caso de la Fira i Festes de Gandia. La idea, explica Morant, es que se todos los actores implicados en “blindar” la ciudad estuvieran presentes, para dejar claro el protocolo a seguir ante un posible ataque terrorista y velar para que no suceda nada. La alcaldesa de Gandia ha avanzado, a Radio Gandia SER, que se van a establecer cortes en determinados puntos estratégicos de la ciudad para controlar los accesos. No se trata pues de los habituales elementos móviles situados al inicio de ciertas calles, sino instalar maceteros, bancos o coches patrulla que impidan totalmente el paso a espacios sensibles. Mientras la concejal de Seguridad Ciudadana, Àngels Pérez, reconocía que se trata de un dispositivo de primera magnitud, el jefe de la Policía Local, Marc Cuesta, sacaba cuentas de todos los efectivos que van a estar vigilando en la calle, tanto de seguridad pública como privada.