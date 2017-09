El PP de Xeraco denuncia la subida de tasas de la piscina municipal

El alcalde de Xeraco, José Tejada, asegura que la subida del 10% de las tasas era necesaria para cumplir con la nueva ordenanza de precios

Imagen de archivo de la piscina municipal de Xeraco. Foto: Redacción. El grupo municipal del PP de Xeraco ha denunciado la subida de tasas, para poder participar en algunos de los cursos que se ofertan, en la piscina municipal. Según los populares de Xeraco, la mayoría de los cursos se han visto incrementados en una media de 15 euros al trimestre, lo que se traduce en una subida de 60 euros al año, una cifra que este partido considera abusiva y que, a su entender, provocará que muchos vecinos busquen alternativas en otros municipios para poder asistir a este tipo de cursos.

Para el portavoz del grupo municipal del PP de Xeraco, Avelino Mascarell, la subida de esta tasa viene a confirmar que es cierta la denuncia pública que hizo su partido, cuando aseguró que Xeraco había perdido unos 12.000 euros en la gestión de la piscina, de los que no se sabe su paradero. El alcalde y concejal de Deportes, José Tejada, ha negado que la subida de tasas de la piscina municipal tenga que ver con la desaparición de dinero procedente de la gestión de esta infraestructura. El primer edil ha confirmado que el gobierno ha tenido que aprobar un incremento de un 10% de las tasas para el uso de la piscina para cumplir con la nueva ordenanza municipal de precios. Y es que, según Tejada, las cantidades que venían pagando hasta ahora los usuarios estaban “muy desfasadas” y no se ajustaban al gasto real que genera este servicio. Socorristas en la playa de Xeraco más tiempo Por otro lado, la empresa adjudicataria del contrato de socorrismo en la playa de Xeraco continuará prestando el Servicio de Socorrismo durante los fines de semana hasta octubre. La propuesta ya quedaba incluida como mejora dentro de las propuestas del pliego de condiciones aunque es la primera vez que se realiza este servicio fuera de la temporada. El horario del servicio será de 11.30h a 18.00h y contará con personal socorrista en las postas de salvamento en la Zona Central, Marivent, Zona Norte y Deltamar. Sin embargo, desde el grupo popular recuerda que no es la primera vez que este servicio se prolonga fuera de temporada sino que cuando el PP estuvo al frente del gobierno, la contrata ya incluía esta prestación.



[ Avelino Mascarell, portavoz del grupo municipal del PP de Xeraco ]

[ José Tejada, alcalde y concejal de Deportes ]



