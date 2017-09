La campaña de presión, iniciada por el sector hotelero valenciano, para evitar la implantación de la tasa turística se ha hecho extensiva a la Safor, donde los hoteleros entienden que con esta medida sólo se consigue gravar al turista que nos visita.

Recordamos que la Cámara de Les Corts Valencianes instó a la implantación de esta tasa planteada por Podemos con el apoyo de Compromís y de cinco diputados no adscritos. De llevarse adelante, el impuesto entraría en vigor el 1 de enero de 2018, con el objetivo de recaudar en la Comunitat unos 45 millones de euros para destinarlos a la mejora del sector. Sin embargo, la patronal HOSBEC ha iniciado una campaña para frenar esta iniciativa.

Así, el presidente de la Asociación Hotelera de Gandia y la Safor, Vicente Frasquet, ha señalado a Radio Gandia SER que esta tasa “es un despropósito” que gravaría al turista.

El gobierno de Gandia propone hacer un estudio José Manuel Prieto, portavoz del gobierno de Gandia, ha manifestado a Radio Gandia SER, que de momento es una propuesta de resolución del Gobierno autonómico valenciano, y considera que el debate no se debe abrir hasta que no se tenga en cuenta la opinión de todos los actores relevantes del sector.



Así mismo, el socialista considera que para iniciar el debate de la implantación de una tasa turística, se debería de presentar algún estudio del impacto o incidencia que ocasionaría este gravamen extra para el turismo de la Comunitat.

Prieto, en definitiva pide que una vez se inicie la discusión de la propuesta, el Gobierno valenciano tenga en cuenta más opiniones, y las características peculiares y específicas de cada municipio turístico. Por ejemplo, la cantidad de hoteles o apartamentos turísticos que tenga cada localidad.