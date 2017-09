Compromís per Rótova denuncia que el bar del Centro Social del Municipio funciona sin contrato desde el año 2007. Los nacionalistas han comprobado esta circunstancia tras haber solicitado el expediente por registro de entrada del consistorio. El grupo municipal de Comprimís afirma que el contrato finalizaba el 31 de diciembre de 2006 y nunca fue prorrogado oficialmente a pesar de que las bases indicaba que esta acción podía haberse realizado.

El portavoz nacionalista, Jordi Puig, pone de manifiesto que este caso, no es más que una nueva muestra de la falta de gestión del municipio, por parte del PP en los últimos años. Como solución, según critica Puig, al Gobierno no se le ha ocurrido otra cosa que convocar, el jueves, 21 de septiembre, a las 8.00h de la mañana una comisión para aprobar un nuevo pliego de condiciones para la gestión del establecimiento.