Abierto el plazo de inscripción de la Universitat Popular de Gandia que ofrece 26 cursos

Como novedades destacan los talleres de astronomía, de técnicas de estampación artística y de edición digital de imágenes

Universitat Popular de Gandia en la plaza Loreto. Foto: Redacción . Ha quedado abierto el periodo de inscripción para los cursos de la Universitat Popular de Gandia. La inscripción se podrá formalizar en la sede de la UPG en la plaça Loreto de Gandia, así como en los centros sociales de la ciudad, hasta el 28 de septiembre. La oferta de esta edición de la UPG contempla 26 cursos cuatrimestrales, además de 4 talleres temáticos y dos programas de excursiones. En esta ocasión la UPG oferta 530 plazas repartidas por toda la ciudad, con múltiples horarios para acoplarse a los cursos destinados a mayores de 16 años. Según apuntan fuentes municipales, los descuentos en los precios de matrícula se mantienen para jóvenes y jubilados.

Tras el periodo de inscripción, la matrícula se podrá formalizar entre el 3 y el 13 de octubre, solo en las oficinas de la UPG. Entre las novedades de esta edición destacan los talleres de Astronomía en Marxuquera, el de técnicas de estampación artística y el de edición digital de imágenes.



Este es el listado de los cursos, talleres y excursiones que ha preparado la Universitat Popular de Gandia para empezar este nuevo curos escolar: 01. Anglés Bàsic

Dimarts i dijous. 11.30-13 h

UPG (PL. Loreto, 4) 02. Anglés. Preparació B1

Dilluns i dimecres. 17-18.30 h

CIG-UV (C/ Tossal, 8) 03.Balls de saló

Dimarts i dijous. 19-20.30 h

Antiga escola de Benipeixcar (C/ Sants de la Pedra, s/n) 04.Boixets (A)

Dimecres. 9-11 h

UPG (PL. Loreto, 4) 05.Boixets (B)

Dimecres. 11-13 h

UPG (PL. Loreto, 4) 06. Cant Gospel/Jazz

Dijous de 20:30 a 22:00 h

CS Roís de Corella (C/ Ciutat de Laval, 22) 07.Dibuix i pintura (A)

Dilluns i dimecres. 9.30-11.30 h

UPG (PL. Loreto, 4) 08.Dibuix i pintura (B)

Dimarts i dijous. 17.30-19.30 h

UPG (PL. Loreto, 4) 09.Dibuix i pintura (C)

Dilluns i dimecres. 18-20 h

UPG (PL. Loreto, 4) 10. Pintura. Tècniques creatives (D)

Dilluns i dimecres.11.30-13.30 h

UPG (PL. Loreto, 4) 11. Fotografia. Nivell 1

Dilluns i dimecres. 19-20.30 h

UPG (PL. Loreto, 4) 12. Fotografia. Nivell 2

Dimarts i dijous. 19.30-21 h

UPG (PL. Loreto, 4) 13.Informàtica. (I)

Dilluns i dimecres. 17-18.30 h

UPG (PL. Loreto, 4) 14.Informàtica. (II)

Dimarts i dijous. 17-18.30

UPG (PL. Loreto, 4) 15.Internet,correu electrònic i xarxes socials

Dilluns i dimecres 10-11.30 h

Centre Social Roís de Corella (Ciutat de Laval, 22) 16.Manualitats (A)

Dimarts i dijous. 18.30-20.30 h

UPG (PL. Loreto, 4) 17.Manualitats (B)

Dimarts i dijous. 16-18 h

C.S. Raval (C/ de la Moreria, 11) 18.Manualitats (C)

Dilluns i dimecres. 17.30-19.30 h

C.S. Santa Anna (C/ Santa Anna, 59) 19.Patchwork

Dilluns i dijous. 9.30-11 h

UPG (PL. Loreto, 4) 20.Tall i confecció (A)

Dimarts i dijous. 17-19 h

C.S. Beniopa (C/ Mestre Michavila, 1) 21. Tall i confecció (B)

Dimarts i dijous. 15.30-17.30 h

CS Joan Climent (PL de les Xocolateres) 22.Tall i confecció (C)

Dilluns i dimecres. 16-18 h

CS Raval (C/ De la Moreria, 11) 23. B1-Valencià elemental

Dilluns i dimecres. 18.30-20 h

UPG (Ll. Loreto, 4) 24. C1- Valencià mitjà (A)

Dilluns i dimecres. 20-21.30

UPG (PL. Loreto, 4) 25. C1- Valencià mitjà (B)

Dilluns i dimecres. 17-18.30 h

CIG-UV (C/ Tossal, 8) 26. C2- Valencià superior

Dilluns i dimecres. 18.30-20 h

CIG-UV (C/ Tossal, 8)

TALLERS I EXCURSIONS 27. Astronomia. Com observar el cel

(Tallers de 10 h.)

Dilluns i dimecres, 18-19.30 (del 13 al 27 de novembre)

CS Marxuquera (PL. de l'Ermita s/n) 28. Cuina

(Tallers de 10 h.)

Dilluns, dimarts i dimecres. 17.30-19.30 h

PEKO (AV d'Alacant, 4) 29. Fotografia. Edició digital

(Tallers de 20 h.)

Dilluns, dimecres i divendres. 10-12 h

Del 13 de novembre al 1 de desembre

UPG (Pl. Loreto, 4) 30. Gravat. Iniciació

(Tallers de 10 h.)

Dimarts i dijous. 9.30-12

Del 7 al 16 de novembre

UPG (Pl. Loreto, 4) 31. Excursions al patrimoni artístic

Dissabtes.

Les excursions s'anunciaran amb suficient antelació en el EL FULL i en la web de la UPG. 32 Excursions al patrimoni natural

Diumenges.

Les excursions s'anunciaran amb suficient antelació en el EL FULL i en la web de la UPG.





