Un adolescente de Gandia ha perdido la vida tras seguir las instrucciones del juego mortal "Ballena azul"

No es el único caso detectado en la ciudad y los hechos están siendo investigados por la Policía Científica

Una de las pruebas es autolesionarse el cuerpo. Foto: Cadena SER. Un adolescente de Gandia ha perdido la vida tras seguir el conocido como juego de la “Ballena azul”. Según ha podido saber Radio Gandia SER, el joven, de aproximadamente 15 años, perdió la vida el pasado mes de agosto al ingerir pastillas. Era el último paso de este absurdo juego en el que los jóvenes de todo el mundo, denominados “ballenas”, deben quitarse la vida.

Éste no es el único caso en Gandia. Estos servicios informativos han averiguado que otro joven de la misma edad, ambos del distrito Corea y alumnos del mismo instituto, también ingirió pastillas siguiendo las reglas de este juego, aunque por suerte fue descubierto a tiempo y se pudo salvar su vida.

La "Ballena azul” es un juego nacido en Rusia y consta de 50 retos, en el último de los cuales, el joven debe quitarse la vida. Una persona, denominada “curador” se contacta con las “ballenas” a las que da las órdenes del juego. En el caso de Gandia, según ha sabido Radio Gandia SER, el "curador" es una adolescente de 14 años, del Grau, que procede de una familia desestructurada. Todos los hechos están siendo investigados por la Policía Científica. El juego comienza con órdenes sencillas como ver una película de miedo, solo y de madrugada, y continúa con escribir números y dibujos con un cuchillo o cuchilla de afeitar en la piel; publicar en las redes sociales el hashtag "I’m a whale", soy una ballena en inglés; pincharse con agujas; quedarse en el borde de un tejado o puente durante un tiempo; no hablar con nadie durante todo un día; o no decir a nadie que están realizando este juego; el reto final es quitarse la vida. El método puede ser tirarse desde un edificio alto; tomar pastillas o ahorcarse. Precisamente con el objetivo de advertir sobre los peligros de las redes sociales y de juegos como la "Ballena azul", desde el departamento de Sanidad del Ayuntamiento de Gandia, la concejal responsable del área, Liduvina Gil, ha explicado que aunque llevan dos años desarrollando programas de prevención entre los alumnos de secundaria, por primera vez este año se aplicará también a los de primaria.

El objetivo del programa, según Gil, es educar en valores y empoderarlos para que sepan decir "no" cuando les reten a juegos y para evitar que sufran abusos de cualquier tipo.



Liduvina Gil, concejal de Sanidad de Gandia ]



