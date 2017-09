El Ayuntamiento de Gandia creará un centro municipal de recogida de animales abandonados

La protectora El Refugio ha denunciado a El Corralet por un posible caso de maltrato animal

Imagen de archivo de perros en una protectora de animales. Foto: Cadena SER: El Ayuntamiento de Gandia tiene previsto crear un centro municipal de recogida de animales abandonados en lo que resta de legislatura. Así lo ha confirmado el concejal de Gestión Responsable del Territorio, Xavier Ródenas, quien se muestra convencido de que la implantación de este servicio en Gandia permitiría resolver todos los problemas surgidos en torno a la contrata de recogida de animales abandonados. Ródenas asegura que ya tienen pensado el solar, en el que situarían este servicio, pero ha preferido no revelar su ubicación porque el terreno está pendiente de un cambio de usos. En cuanto a la fecha de apertura, el concejal de Més Gandia trasladó, el lunes 25 de septiembre, a los responsables de la protectora “El Refugio”, con quienes mantuvo una reunión, su intención de abrir este servicio en noviembre del próximo año, aunque preguntado por esta redacción, Ródenas se ha limitado a decir que esta fecha tan sólo es una idea con la que trabajan. Xavier Ródenas con Nacho Paunero, presidente El Refugio

Precisamente algunos miembros de la protectora “El Refugio” están, este martes 26 de septiembre, en Gandia, donde han dado inicio a una ronda de reuniones con los ayuntamientos que tienen contratado el servicio de recogida de animales con la empresa “El Corralet” de Vinaròs. Su presidente El Refugio, Nacho Paunero, ha felicitado al Ayuntamiento de Gandia por su iniciativa de construir un centro municipal de recogida de animales abandonados y ha reiterado su oposición a que las administraciones públicas confíen este servicio a empresas que, según afirma, “se lucran sacrificando a perros y gatos abandonados”. Posible caso de maltrato animal Por otra parte el grupo municipal del PP de Gandia ha solicitado que no se prorrogue la contrata de recogida de animales con la empresa “El Corralet” después de que el Juzgado de instrucción número 3 de Vinaròs haya abierto diligencias para investigar un posible caso de maltrato animal. Esta denuncia, presentada por la protectora “El Refugio”, ya ha sido admitida a trámite. El PP denuncia por otro lado que “El Corralet” podría estar infringiendo la Ley valenciana 4/94 al entregarse en adopción, en algunos casos el mismo día, sin esperar los 20 días que marca la citada norma, según los populares. En este sentido, el concejal de Gestión Responsable del Territorio, Xavier Ródenas ha asegurado que el Gobierno no tiene ninguna intención de abrir de nuevo la contrata de recogida de animales. Dice Xavier Ródenas que el PP no tiene argumentos válidos en materia de política animalista tras haber estado, durante sus 4 años de mandado, en una situación alegal con la anterior concesionaria.









