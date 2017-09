Oliva eleva, el jueves 28 de septiembre, para su aprobación al pleno ordinario del mes de septiembre una modificación del Plan General de Ordenación Urbana que supondrá una regularización del uso de las gasolineras en el municipio. La idea es prohibir esta actividad en los espacios sensibles, es decir, en los núcleos residenciales, al tiempo que se limita su instalación en las inmediaciones de espacios habitados.

De este modo, no podrán situarse gasolineras a menos de 100 metros de los núcleos residenciales, aunque se encuentren ubicadas en suelo no urbanizable o en polígonos industriales. El alcalde de Oliva, David González, también ha explicado que esta modificación del Plan General mantiene como excepción las dos gasolineras que desde hace años desarrollan su actividad en el interior de la población. Esta es la respuesta que da el Gobierno de Oliva al rechazo que provocó en su día por parte de vecinos y padres de alumnos afectados por el intento de una promotora de instalar una gasolinera en el Sector 15, junto al nuevo colegio de Hort de Palau.

Recuerda el alcalde de Oliva que este asunto está a día de hoy en los tribunales, a la espera de una resolución o un acuerdo extrajudicial. El Ayuntamiento se vio en ese momento obligado a paralizar la concesión de la licencia de actividad con el argumento de que no estaban definidos los usos comerciales que podían darse en este plan parcial.