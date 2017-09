PSOE, PP y C’s de Gandia rechazan la aplicación de una tasa turística porque dañaría al sector hotelero

En cambio Més Gandia considera bueno que se abra este debate y recuerda que muchas ciudades la aplican

Representantes políticos de Gandia en el programa El Análisis. Foto: Redacción. La aplicación de una tasa turística en la Comunitat Valenciana, tal como propuso recientemente el grupo parlamentario de Podemos en Les Corts Valencianes, provoca un rechazo general entre los partidos políticos con representación municipal en Gandia, a excepción de Més Gandia, que a priori considera positivo debatir en torno a esta medida.

En el programa “El Análisis” de Radio Gandia SER, el socialista José Manuel Prieto ha criticado la forma en la que se ha planteado este debate y ha pedido que se replante esta medida teniendo en cuenta a todo el sector turístico. Para el concejal popular Pepe Just, este es un impuesto “anti-turismo” que, en el caso de nuestra ciudad, tendrán que pagar los propios valencianos, dado que parte de los visitantes que llegan a Gandia proceden del interior de la Comunitat. Del mismo modo opina el asesor de Ciudadanos Gandia, Salvador Marí, quien señala que esta tasa tiene sentido en destinos como las Islas Baleares o Catalunya, donde hay una gran masificación, pero no en el caso de la Comunitat Valenciana.

El único que no ha mostrado su rechazo frontal a la posible aplicación de una tasa turística en la Comunitat Valenciana ha sido el concejal de Més Gandia, Xavier Ródenas. A su entender, es bueno que este debate se produzca y añadía que, en todo caso, no se trata de una medida novedosa sino que ya se aplica en otros territorios.





Programa El Análisis de Marina Vallés ]



Otras noticias de SER ]