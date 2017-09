Varios adolescentes de Gandia aparecen en el listado de más de 20 nombres investigados por la Policía en relación al juego "Ballena Azul"

El primer caso descubierto en Gandia fue en abril aunque fuentes de la Policía Nacional afirman que "ya se ha normalizado la situación"

Archivo de un caso de autolesión en un brazo con la figura de una ballena. Foto: Cadena SER. Dos folios con más de una veintena de nombres, apodos y teléfonos, forman parte de la investigación en relación con el juego de la “Ballena Azul” que investiga la Brigada Policial Judicial UFAM de la Policía Nacional. Precisamente, fuentes de la Policía Nacional han confirmado a Radio Gandia SER que en ese listado aparecen los nombres de algunos menores de Gandia aunque añaden que a día de hoy, el juego entre los menores de nuestra ciudad “ha finalizado” tras hablar con los adolescentes y “normalizar la situación”.

Entre la documentación que forma parte de la investigación consta un informe del pasado mes de mayo, al que ha podido acceder esta redacción, de más de 50 folios, de una de las jóvenes de Gandia que intentó quitarse la vida siguiendo ese juego y que finalmente se tomó pastillas porque no tuvo el valor suficiente para tirarse desde un tejado, tal y como le marcaba las reglas del juego.

Fuentes consultadas por esta redacción aseguran que los niños que forman parte de este juego proceden de familias desestructuradas y de hecho, esta misma semana un técnico de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana se reunió con técnicos y educadores del departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento de Gandia para tratar, entre otros asuntos, los casos de menores de Gandia que formaron parte del juego “Ballena Azul”, aunque dio instrucciones de mantenerse al margen del juego y centrarse en los menores y en su intervención escolar y psicológica.

Una de las adolescentes que está siendo tratada es la niña del Grau de Gandia que dirigía el grupo de Whatsapp bajo el nombre de FOBIA A LOS HUMANOS. Con un apodo o seudónimo, esta menor daba instrucciones a los seguidores del juego sobre los pasos que tenían que seguir los participantes. Como decimos, del listado de más de 20 menores que participaban en el grupo de esta menor, sólo algunos adolescentes, son de Gandia.

El primer caso constatado en nuestra ciudad de Ballena Azul fue en el mes de abril de este año, aunque ya el año pasado el departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento de Gandia empezó a hacer seguimiento de menores que se realizaban cortes en la piel. Una práctica que se suele hacer con la cuchilla de un sacapuntas.

Precisamente para informar a padres y niños de peligros de este juego, el departamento de Sanidad del Ayuntamiento de Gandia comenzará a dar charlas no sólo a alumnos de secundaria sino de primaria.

Por su parte, desde el departamento de Servicios Sociales del consistorio gandiense, el concejal Nahuel González ha asegurado a Radio Gandia SER que sí que tienen indicios de que algunos menores de Gandia hayan participado en “juegos peligrosos” pero niega que tengan constancia de que ningún indicio de suicidio esté relacionado con la “Ballena Azul”, a pesar de que, como decíamos, el informe al que ha tenido acceso esta redacción es de una menor que intentó quitarse la vida el pasado mes de mayo. No obstante, matiza, que de ser así, el caso sería competencia de la Policía Nacional. González asegura que no puede dar detalles de ningún caso concreto porque hacerlo supondría un delito y añade que los educadores del departamento están en coordinación con la policía para que ningún menor pueda sufrir.





