Con motivo del inicio de la Fira i Festes, desde el jueves 28 de septiembre, a partir de las 20.00 horas hasta el próximo 3 de octubre a las 8.00h de la mañana se cerrará al tráfico el centro de la ciudad. Los espacios afectados por este cierre son la zona del Ayuntamiento de Gandia, la plaça Sant Josep hasta la plaça del Prado, la zona de la Escola Pia, la calle Sant Francesc de Borja y la calle Mayor así como el Passeig Germanies en el tramo comprendido entre el Teatre Serrano y la pasarela.

Recuerden que los vehículos no podrán circular por las zonas cerradas al tráfico salvo los propietarios de plazas de garaje, a las que podrán acceder entre las 2.00h de la madrugada y las 10.00h de la mañana. Para aquellos que necesiten hacer uso de su vehículo fuera de este horario, el ayuntamiento pone a su disposición tiquets de 4 días para poder estacionar en los aparcamientos del Centre Històric y el Prado.

Para conseguirlos, deberán solicitarlo en el mostrador de la entrada del consistorio aportando su DNI, un recibo del IBI o un contrato de alquiler así como el número de matrícula de su vehículo. Una vez aportados todos los datos, podrán recoger sus tiquets en el parking del Prado a partir de las 16.00 horas del jueves. Recuerden que pueden comunicar cualquier incidente al teléfono de emergencias 112.

El corte de calles en el centro de Gandia también afecta al transporte público. El ayuntamiento de la ciudad ha previsto los siguientes cambios:

LÍNIA 3 (URBANET):

- ( RECORREGUT NORMAL ) …

...AV. D’ALACANT

- C/ RAJOLAR

- C/ TETUÀ

- AV. DEL RAVAL

- ( RECORREGUT NORMAL )

LÍNIA 4 (URBANET):

- RECORREGUT NORMAL ...

- EL DIA 02 D’OCTUBRE I AMB MOTIU DE LA MASCLETADA, LES LÍNIES 3 I 4, I LA MARINA GANDIENSE VORAN AFECTATS ELS SEUS RECORREGUTS DES DE LES 07:00 FINS LES 16:00 HORES, TRASLLADANT-SE LES PARADES DE L’AV. MARQUÉS DE CAMPO AL C/ PARC DE L’ESTACIÓ:

* RECORREGUT ALTERNATIU LÍNIA 3 (URBANET):

- C/ MAGISTRAT CATALÀ

- C/ CALDERÓN DE LA BARCA

- AV. DE VALÈNCIA

- C/ LEPANTO

- C/ PARC DE L’ESTACIÓ (PARADA)

- C/ CALDERÓN DE LA BARCA

- AV. DE VALÈNCIA

- AV. MARQUÉS DE CAMPO

- AV. D’ALACANT (CONTINUANT RECORREGUT ALTERNATIU FIRA I FESTES)

* RECORREGUT ALTERNATIU LÍNIA 4 (URBANET):

- AV ALACANT

- AV DEL GRAU

- C/ SANT JOAN DE RIBERA

- C/ MAGISTRAT CATALÀ

- C/ CALDERÓN DE LA BARCA

- AV DE VALÈNCIA

- C/ LEPANTO

- C/ PARC DE L’ESTACIÓ (PARADA)

- C/ CALDERÓN DE LA BARCA

- AV. DE VALÈNCIA

- AV. MARQUÉS DE CAMPO

- AV. D’ALACANT (CONTINUANT RECORREGUT NORMAL)

* RECORREGUT ALTERNATIU MARINA GANDIENSE:

_ PROCEDENT DEL GRAU:

- C/ MAGISTRAT CATALÀ

- C/ CALDERÓN DE LA BARCA

- AV. DE VALÈNCIA

- C/ LEPANTO

- C/ PARC DE L’ESTACIÓ (PARADA)

- C/ CALDERÓN DE LA BARCA

- AV. DE VALÈNCIA

- C/ ALZIRA (CONTINUANT RECORREGUT NORMAL)

_ PROCEDENT DE L’INTERIOR CIUTAT:

- C/ PLUS ULTRA

- C/ LEPANTO