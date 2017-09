Telesafor ix al carrer en la Fira i Festes de Gandia per tal d'apropar l'actualitat de la festa a tost els espectadors de la ciutat i de la comarca de la Safor. Així s'ha preparat una programació especial en directe totes les vesprades de festa, de 19.30 h fins a les 21.00 h de la nit, que conduiran els presentadors Enrique Bodí, el divendres i dissabte, i Begoña del Prado el diumenge i dilluns. Estarem en el nostre estand, al costat del Pont de la Fira, perquè qui vulga puga presenciar com es fa un programa en directe. Arrenquem el divendres, 29 de setembre, amb diferents entrevistes, la primera d'elles la de la regidora de Seguretat Ciutadana, Àngels Pérez, que explicarà quines són les mesures que s'han pres esta Fira i Festes per garantir la seguretat. José Vicens també passarà pels estudis de TeleSafor per presentar els programes dels quals és responsable; el pintor Toni Durà ens parlarà de l'exposició que es pot veure durant estos dies a la Casa de Cultura; i també representants de la Muixeranga de la Safor ens explicaran els actes de la Diada. També tindrem reportatges com el de l'especial del Tio de la Porra. Pel que fa al dissabte, 30 de setembre, estarà amb nosaltres l'alcaldessa de Gandia, Diana Morant. A més a més, passarà pel directe Pepe Morant, de l'empresa Produce Me, organitzadora del concert previst per al diumenge de David Bisbal. El meteoròleg Jordi Payà també donarà a conéixer la tasca que portarà endavant com a "home del temps" dins de la programació de TeleSafor. Quant al pastisser Raül Llopis també passarà pel directe de la tele, on presentarà la seua trena borgiana. Açò pel que fa a les entrevistes com a tal, ja que també tindrem reportatges de l'ambient festiu que es viu a la Fira i Festes, vídeos musicals, la presentació de la programació de Ràdio Gandia i TeleSafor.

En el programa de diumenge, 1 d'octubre, parlarem amb els portaveus dels grups municipals a l'Ajuntament de Gandia, coneixerem les activitats que s'han desenvolupat al llarg del dia dins de la programació de la Fira i Festes, i en parlarem també del programa "Vida i salut" que dirigeix el nostre company, Marc Oliva. També ens acostarem a la redacció d'informatius de Ràdio Gandia SER per a parlar amb el Coordinador d'Informatius, Modesto Ferrer, i la redactora web i gestora de xarxes socials, Cristina Bonet. En el programa de dilluns, 2 d'octubre, farem balanç amb el regidor de Cultura, Joan Muñoz, de la fira d'enguany, també realitzarem una edició de "El Abierto" especial per anunciar que aquest programa continua en la nova temporada de Telesafor i Ràdio Gandia SER. Comptarem amb el director del Teatre Serrano, David Zurriaga, i la responsable de comunicació, Anna Llopis. També passarà pel nostre plató l'actor i cantant Javier Gurruchaga, que ens detallarà com és la seua pròxima actuació prevista en Gandia.