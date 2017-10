El Grupo Municipal Projecte-Ciutadans Oliva, ha comunicado al alcalde la decisión de grupo municipal de dejar las tenencias de alcaldía que ostentan, las delegaciones de Planeamiento Urbanístico, Turismo, así como todas las competencias y cargos que se derivan de las mencionadas delegaciones.



El motivo es la aprobación de un punto en el último pleno a propuesta del PP, que fue apoyado por otro miembro del Gobierno, Pepe Salazar de Gent d´Oliva, y respaldado por el propio grupo popular y el PSOE, para que dos miembros de estos últimos grupos percibieran un salario.

Desde Proyecte-Ciutadans Oliva se han mostrado en desacuerdo. Piensan desde este grupo municipal, que los ediles que no tienen responsabilidades de Gobierno no tienen que cobrar un sueldo, y solo percibir los emolumentos derivados de dietas por asistencia a plenos y a convocatorias de órganos municipales. Este fue el acuerdo al que, según Projecte –Ciutadans Oliva, se alcanzó para llegar al pacto de Gobierno actual y que no se ha respetado. Desde Compromís, formación a la que pertenece el alcalde de Oliva, David González, han emitido un comunicado en el que entienden que con esta decisión de los ediles de Projecte-Ciutadans Oliva, “se abre un momento de reflexión alrededor de las delegaciones y tenencias de alcaldía” que debe ser “afrontado con la máxima serenidad y sentido de responsabilidad”.

Desde Compromís llaman al diálogo a las formaciones políticas, en las reuniones que hagan falta, y poner sobre las mesa todas las posibles alternativas para solucionar esta situación.