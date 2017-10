La Mancomunitat de Municipis de la Safor ha puesto en marcha otra campaña que trata de difundir el nombre en valenciano de los municipios de la Safor y los gentilicios. Para ello se distribuirán un total de 5.000 ejemplares por los municipios de la comarca. También se ha Safor ha lanzado una campaña dirigida a difundir el uso no sexista del lenguaje. El ente comarcal, a través de un díptico confeccionado expresamente, está difundiendo aquellas recomendaciones más importantes para conseguir un uso del lenguaje más justo e igualitario, que se adecue a los cambios que ha experimentado la sociedad en cuanto a incorporación de la mujer al mundo laboral y en determinados ámbitos.

Las recomendaciones en el uso del lenguaje no sexista en valenciano que hace la Mancomunitat es el siguiente: 1. Ús de paraules genèriques o col•lectives

a) Referides a persones: equip, població, professorat, ciutadania, personal...

El canvi d’horari afectarà als funcionaris.

El canvi d’horari afectarà al funcionariat.

Es pot subtituir el terme masculí per un sintagma introduït pel mot

persona:

Els interessats seran informats del projecte.

Les persones interessades seran informades del projecte.

b) Referides a professions, ti tulacions o càrrecs: alcaldia, secretaria,

intervenció...

El regidor d’Esports ha organitzat la competició.

La Regidoria d’Esports ha organitzat la competició.

*Es condemna l’ús del símbol tipogràfic com a forma neutra:

Els alumn@s / l’alumnat

2. Ús del masculí i femení

a) Ús de la barra inclinada en formularis i encapçalaments:

Sr./a

Secretari/ària

Alcalde/Alcaldessa

*L’ús de la barra no és recomanable dins del text perquè dificulta la lectura i comprensió.

Es publicarà una llista amb els/les candidats/ates presentats/ades.

b) Ús en línies diferents en l’encapçalament, si s’utilitza més d’una paraula:

Distingit senyor,

Distingida senyora,

c) Ús de manera coordinada, amb alternança de l’ordre:

Els treballadors i les treballadores de l’empresa

Les usuàries i els usuaris del servei

3. Ús de construccions neutres

a) Ús del tractament de vós en lloc de vosté:

Em complau convidar-lo (convidar-la) a l’acte.

Em complau convidar-vos a l’acte.

b) Ús d’oracions impersonals, de la passiva reflexa i canvis sintàctics:

- Els aspirants han de presentar la sol•licitud.

S’ha de presentar la sol•licitud.

- Es farà saber a tots els concursants.

Es farà saber a cada concursant.

c) Ús de les formes qui, tothom, qualsevol o ningú:

- Els qui superen les proves passaran a la fase d’entrevista.

Qui supere les proves passaran a la fase d’entrevista.

- Tots tenen dret a la sanitat.

Tothom té dret a la sanitat.

- Els aspirants poden presentar-se.

Qualsevol pot presentar-se.

- Els veïns no saben res.

Ningú no sap res.

d) Ús de construccions menys personalitzades

informe tècnic en lloc de informe del tècnic.

amb domicili a en lloc de domiciliat en

propietat de en lloc de propietari de

4. Ús del gènere en càrrecs i professions, d’acord amb els diccionaris

Joan Donet és l’arquitecte municipal.

Maria Estruch és l’arquitecta municipal.

En els substantius invariables és el determinant qui marcarà el gènere:

la gerent / el gerent

el cap / la cap