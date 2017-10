Los municipios de la Safor celebran el 9 d'octubre con múltiples actividades

Gandia, Rótova, Simat, La Font, Potries y el Real han programado actividades a lo largo de los 3 días del puente festivo del día de la Comunitat Valenciana

Celebración del 9 d'Octubre en la ciudad de Gandia. Foto: Redacción. Programación Gandia En Gandia la celebración del 9 d'Octubre comenzarán el día 7 con el Cant d’Estil que se iniciará a las 17.30 horas con una cercavila que recorrerá las calles del Centro Histórico y que finalizará a las 19.30 con una actuación conjunta en la Casa de la Marquesa. El día 8 será el turno del Homenaje al Rey Jaume I en el Grau de Gandia y de la actuación de la Casa de la Marquesa con el espectáculo “Apadrina un valencià” a cargo de Ferrán Gadea. Posteriormente en la plaza Prado se celebrará la Noche de rock organizada por la Associació Cultural Falla Prado. El lunes 9 de octubre a las 10.30 horas se celebrará en el Palau Ducal el Acto Cívico. Un acto del que el concejal de Cultura, Joan Muñoz, ha afirmado seguirá la línea del pasado año y que ha contado con la aprobación de todos los grupos políticos representados en el consistorio. En primer lugar, el Grup de danses El Repic interpretará la Dansà de Gandia. Posteriormente, un grupo de niños y niñas de Corte Infantil leerán el capítulo de la rendición del Castell de Bayrén del LLibre del Fets de Jaume I. Finalizada la lectura, se interpretará el himno de la Comunitat a cargo de la Banda de Beniopa mientras el grupo de niños realiza una ofrenda floral a una imagen de Jaume I. Muñoz, también ha recordado que el consistorio abrirá sus puertas para que aquellas personas que lo deseen puedan rendir homenaje a la Senyera. Una vez finalizado el acto, la plaza Jaume I acogerá a partir de las 11.00 horas juegos tradicionales para los más pequeños . A las 11.30 horas tendrá lugar el XXIII Festival de Bandas en la Casa de la Marquesa organizado por la Junta de Hermandades d ella Semana Santa. Posteriormente y ya en el barrio de Rois de Corella se celebrarán las tradicionales paellas organizadas por la Federación de Falles. La última de las actividades previstas será la actuación del grupo Urbàlia Rurana en la Casa de la Marquesa a partir de las 19.30 horas. La Federació de Falles de Gandia ultima los detalles de la celebración de las tradicionales paellas del 9 d’octubre, que tendrán lugar en el Passeig de les Germanies, a la altura del antiguo hospital el día de la festividad de la Comunitat Valenciana. En esta edición, como novedad, las degustaciones de Ricard que se reparten tradicionalmente en este acto tendrán un coste de un euro, de manera que todo lo que se recaude por el consumo de esta bebida se destinará al Centre d’Acollida Sant Francesc d’Assís de Palma de Gandia. Por otra parte, como viene ocurriendo en las últimas ediciones, l’Associació Contra el Càncer de Gandia tendrán un estand solidario donde los falleros y visitantes podrán inscribirse en la carrera que organiza esta entidad el próximo 22 de octubre. Allí también podrán adquirir sus pulseras solidarias y otros regalos. Según la Federació de Falles, está previsto que a este acto acudan más de 2.200 falleros.

Programación Real de Gandia Real de Gandia conmemora el 9 d’octubre con una programación que se inicia el viernes 6. Ese día se entregarán los premios del III Concurso Artístico Literario 9 d’octubre en la Casa de Cultura. A continuación se proyectará el audiovisual “El último abrazo”. El sábado 7 de octubre habrá cuentacuentos a las 18.00 horas en la casa de cultura y el domingo 8 una cena de Sant Donís a las 21.30 horas en el carrer 9 d’octubre. Finalmente el lunes a las 13.30 horas, paellas en el Parc Avinguda de Gandia y a las 18.30h la colla de Dolçainers i Tabaleters del Real de Gandia, acompañados por los Capsgrossos y el grupo de danzas hará un pasacalle seguido del acto institucional y la interpretación del Himno Regional a cargo de la Unió Musical de Real de Gandia.

Programación Potries El Ayuntamiento de Potries ha organizado, con la colaboración de Teixim Potries, diversas actividades para conmemorar el 9 d’octubre. Los actos comienzan el viernes 6 con la presentación del libro “Els valencians, des de quan són valencians?”. Será a las 19.30 horas en el ayuntamiento a cargo del autor, Vicent Baydal. El sábado 7, se ha organizado un taller de cocina a las 11.00h y por la tarde, entre las 18.00h y las 20.00 horas, se abrirá el Museu d’Àngels Domínguez. El domingo a las 9.00h habrá una ruta senderista familiar al Castell de Carrícola. A las 19.00 horas, representación teatral de Jaume Primer en el Carrer del Cup y a las 20.30 horas el tradicional concurso de Bonyítol.

Finalmente el lunes a las 9.00h de la mañana habrá música festera por las calles del municipio; a las 11.30 horas, muixeranga a cargo de la Muixeranga de la Safor y a las 19.00 horas, en la Casa de Cultura, proyecto del documental “Almansa 1707. De la revolta a la repressió”. Programación Simat de la Valldigna Con motivo de la celebración del 9 d’octubre, el Ayuntamiento de Simat hará entrega del premio Jaume II El Just a Maria del Carme Girau Alonso, por ser la única persona del País Valencià en formar parte del legendario grupo de los “Setze Jutges”, además de ser la primera mujer de Simat en cursar estudios universitarios. Nacida en Simat en 1940, se fue a Barcelona para comenzar los estudios de Farmacia, impulsada por su madre. Según explican desde el consistorio, además de ser buena estudiante, era buena cantante y en 1964 entró en el grupo Setze Jutges, un movimiento que impulsó lo que se conoce como Nova Cançó, es decir, canciones escritas y cantadas en catalán y posicionándose en contra de la dictadura. Entre otros, els Setze Jutges estaba formado por Lluís Llach, Maria del Mar Bonet o Joan Manel Serrat. Girau ha vivido en Barcelona, Madrid y Vigo y actualmente residente en Simat. Programación La Font d'En Carròs La Font d´En Carròs ha programado varios actos de cara a celebrar el 9 d´Octubre. El viernes a las 20,30 horas se inaugura una exposición fotográfica en la Casa de Cultura, y ya a las 21.00h horas tendrá lugar el Tercer Sopar Estellés. El domingo, 8 de octubre a las 19,30 horas concierto a cargo de la cantautora valenciana GEM en el Parc de la Muralla. Y ya el lunes 9 d'Octubre, dedicado especialmente a los más pequeños, tendrá lugar la salida de “la fontina”, acompañada de la Colla de Dolçainers i Tabaleters de la Font, a las 11.00h de la mañana por las calles del municipio. Programación Rótova Ròtova celebra en el 9 d´Octubre con un acto que se realizaba por primera vez en el municipio: con la bajada de la “Senyera” valenciana desde el balcón del Ayuntamiento que irá en procesión cívica hasta la Plaza Mayor, donde la concejala de Bienestar Social Ángela Pla Faus leerá un manifiesto en conmemoración de la festividad. El acto estará acompañado por La Rotovense Musical y finalizará con el sonido de la Pirotécnia Borredà. Para los más pequeños se ha programado un taller de “Mocadorà de Sant Dionís”, donde ellos y ellas podrán confeccionar sus propios dulces y envolverlos en el pañuelo, además de un parque infantil ubicado en “la plaça de Dins”. Programación Oliva El teatro, las tradiciones valencianas y la animación lectora serán los tres ejes de la programación cultural de otoño en Oliva, que además contará con exposiciones y la celebración del 9 d’Octubre. En el capítulo de las artes escénicas, el concejal de Cultura, Enric Escrivà, señalaba que su departamento consolida su apuesta por el teatro valenciano y en valenciano y en este sentido habrá hasta seis propuestas de teatro profesional que se complementarán con cinco producciones amateur. Así, del 6 al 27 de octubre se celebrará la 3ª edición del ciclo de teatro infantil “Rebombori” y a partir del 21 de octubre, la Federació de Falles d’Oliva presenta la decimoctava edición del concurso de teatro en valenciano “Salvador Soler i Soler”.

En cuanto a las actividades de animación lectora, Escrivà detallaba algunos de los eventos que se llevarán a cabo durante el otoño, como l’Hora del Conte, el Club de lectura Tamarit o la Nit de por a la Biblioteca.

El edil de Cultura de Oliva también destacaba la celebración de la festividad del 9 d’Octubre con un programa lúdico que combinará danzas, pasacalles, conciertos y lecturas poéticas, además de un mercado tradicional con productos de la tierra.





[ Joan Muñoz, concejal Cultura de Gandia ]

[ Raul Llopis y Miguel Roselló, Forners y pastissers Gandia ]



Otras noticias de SER ]