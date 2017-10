El PP de Gandia denuncia que en el barrio de Corea hay bandas que atemorizan a vecinos, reyertas y suciedad

El gobierno local asegura que solo es un problema puntual y dice que el PP está creando una “alarma injustificada”

Parc de l'Estació de Gandia donde el PP dice hay problemas Foto: Redacción. Sobre los hechos de la calle Perú 57 de Gandia también se ha pronunciado el grupo municipal del PP de Gandia. La concejal popular, Eli Moreno, ha insistido en la denuncia de que existen problemas de convivencia en el distrito de Corea. Moreno asegura que “hay bandas que atemorizan a vecinos y niños, así como reyertas y suciedad en las calles”.

Además del caso puntual de las peleas entre clanes en el edificio de Perú 57, Moreno se ha referido a amenazas a menores y tráfico de estupefacientes en el Parc de l'Estació. Para atajar esta situación conflictiva, apunta Moreno y el coportavoz del PP, Vicent Gregori, que es necesario tratar este asunto de forma monográfica en una Junta Local de Seguridad, donde también se debería contemplar la hipotética recuperación del Servicio de Atención Ciudadana (SAC), que realizaba tareas de prevención y vigilancia en la anterior legislatura. La respuesta a este asunto la ha dado el portavoz del Gobierno local, José Manuel Prieto, que no ha negado que exista un problema de convivencia en Perú 57, pero advierte de que no se puede crear una “alarma injustificada” de que se trata de algo generalizado en toda la barriada de Corea. Para el socialista, los populares están haciendo “partidismo de un tema muy delicado”, en el que es imprescindible que exista unidad a la hora de afrontar la falta de seguridad ciudadana en este inmueble.

Prieto reconoce que la práctica totalidad de las viviendas de Perú 57 están a día de hoy ocupadas de forma ilegal, y que el Gobierno municipal va a proceder a desalojar a estas personas que están favoreciendo la degradación del edificio. En cualquier caso, dentro del proceso iniciado por el Ayuntamiento de Gandia para hacerse con la propiedad de la finca y solucionar definitivamente el problema, afirma el portavoz gubernamental que no solo se atenderá al precio de mercado que puedan tener los pisos, sino que se debe restar de este importe los numerosos dispositivos de seguridad y refuerzos de limpieza que durante años ha estado pagando el Consistorio.





[ Eli Moreno y Vicent Gregori, concejales PP ]

[ José Manuel Prieto, portavoz gobierno ]



