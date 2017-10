En Oliva continúa la situación de incertidumbre del Gobierno local a raíz de la petición del grupo municipal de Projecte-Ciutadans Oliva al alcalde para que los ediles de esta formación dejaran sus atribuciones y delegaciones. Pues bien, el portavoz del PP de Oliva, Salvador Llopis, ha solicitado públicamente al alcalde, el nacionalista David González, que destituya del Ejecutivo a todos los concejales del grupo liderado por Blai Peiró "por cobardes, traidores y antidemocráticos”, al no aceptar el punto aprobado por pleno que permitirá a un edil del PP y otro del PSOE cobrar un sueldo.

El popular Salvador Llopis ha echado en cara a Projecte-Ciutadans Oliva que presenten su dimisión al alcalde, pero que no renuncien a la percepción del sueldo. Dice Llopis que esta actitud no es más que “una desvergüenza, y una burla”. El alcalde de Oliva, David González, aunque no ha negado en declaraciones a Radio Gandia SER, que se ha producido una situación de “crisis” en el Gobierno, ha querido mandar en primer término un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos.

David González, quien ha afirmado que no va a tomar decisiones en caliente, confía en que se abra un periodo de “reflexión”, tal como indicaba una nota de su partido Compromís, el martes 3 de octubre. El alcalde dirige todos los esfuerzos en solucionar la crisis de Gobierno, a la ronda de conversaciones, que se inician el viernes 6 de octubre, con las fuerzas políticas del ayuntamiento, y que arrancará con un encuentro con los ediles de Projecte-Ciutadans Oliva.