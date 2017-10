Sin clases en La Font d'En Carròs por una grieta en una viga que ha obligado a apuntalar y cerrar un aula

Los alumnos y los padres se han manifestado a las puertas del centro para pedir un colegio nuevo ya

Concentración a las puertas del colegio de La Font d'En Carròs. Foto: Dolors Escrivà. La Asociación de Padres de Alumnos del colegio público Francesc Carròs de la Font d’En Carròs han convocado una manifestación a las 9.00h, del martes 10 de octubre, a las puertas de la escuela.

El motivo de la manifestación es que reclaman seguridad en la escuela y es que los padres amenazan a través de un comunicado que sus hijos “no entrarán a la escuela hasta que no les aseguren que no hay peligro ni para los alumnos, ni profesores ni personal de mantenimiento”.



Con carteles que decían "Tenemos miedo" o "310 niños en peligro a diario" han exigido al conseller d'Educació, Vicent marzà, que actúe ya en esta viejas intalaciones. Piden que se cumplan las promesas políticas y se construya un colegio nuevo para la localidad. Además advierten que no quieren "ni reformas, ni barracones, ni parches". Según ha señalado la concejal de Educación del Ayuntamiento de La Font, Dolors Escrivà, la Conselleria les ha comunicado que no realizarán ningún informe que constate que la escuela es segura. Según la edil, el informe, técnico, sólo explicaría todo lo descubierto a través de la cata que se realizó semanas atrás. De momento se ha convocado una reunión, en la tarde del martes 10 de octubre a las 20.00h, con representantes del claustro de profesores, del ayuntamiento y del AMPA para determinar qué decisión llevar adelante tras la negativa de la Conselleria a emitir ese informe de que el edificio es seguro y teniendo en cuenta que el nuevo colegio no podría comenzar a construirse hasta finales de 2018 o principios de 2019, según ha explicado la concejal de Educación.

Desde la dirección del centro, Joaquina Barba, ha mostrado su inquietud y preocupación por no saber qué va a pasar con la petición de los padres que reclaman seguridad.

Desde el Ayuntamiento de La Font d'En Carròs y el colegio aseguran que hasta ahora han aguantado no tener un comedor adecuado, no tener gimnasio, ni aula de música, ni biblioteca, o tener un patio pequeño. Sin embargo, aseguran ahora que se han quedado sin un aula debido al deterioro de la estructura del edificio al aparecer una grieta en la viga central, como se puede ver claramente en las siguientes fotos que ha difundido en redes sociales la concejal de Cultura, Celia Escrivà. Ante este evidente deterioro del edificio, piden al gobierno autonómico que no aparque el expediente de la escuela y que la actuación en este centro, sea una prioridad.





[ Dolors Escrivà, concejal Educación ]



[ Joaquina Barba, directora colegio La Font d'En Carròs ]



