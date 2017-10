La Asociación por la Convivencia de la playa de Gandia ha recibido, 15 meses después de su primera solicitud, contestación sobre las licencias de las terrazas de pubs y discotecas en la playa de Gandia.

Tras varios requerimientos en el consistorio, y tras haber apelado al Sindic de Greuges de la Comunitat y el Defensor del Ciutadà de Gandia, la entidad ha recibido finalmete un amplio informe del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Gandia, en el que se pone de manifiesto que la relación de locales de ocio que remitió la entidad vecinal carecen de licencias para sus terrazas “porque la ley autonómica y ordenanza municipal se lo impiden”, según explica el presidente de la asociación, Paco Pajares.



Paco Pajares, que ha repartido culpas por esta situación de ilegalidad de las terrazas en la playa, al actual y a los anteriores gobiernos de la ciudad, al tiempo que ha lamentado la tardanza en recibir respuesta desde el ayuntamiento. No obstante, el presidente de la asociación de vecinos, ha asegurado que, la entidad no va a emprender ninguna acción más, al menos hasta la celebración de la asamblea general, que tendrá lugar el próximo verano.

Fuentes del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Gandia han asegurado, a esta redacción, que el gobierno está trabajando junto al sector de la hostelería con el ánimo de solucionar este problema. De hecho, afirman desde el propio departamento, ya se han producido varias reuniones para avanzar en la legalización de las terrazas de los locales de ocio. Desde Urbanismo indican que el sector deberá de ir adaptándose a las nuevas normativas, que bien se aprueben a través de ordenanzas, o desde las instancias que se dirijan al organismo competente de la Generalitat, para que las modificaciones de la legislación que se produzcan, no perjudiquen al sector hostelero.