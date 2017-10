Tras la jornada histórica vivida, el martes 10 de octubre, en el Parlament de Catalunya, en la que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, prolongaba la tensión con una secesión en diferido, hemos querido pulsar la opinión de los grupos municipales en el Ayuntamiento de Gandia, para que muestren a la ciudadanía cuál es su postura ante tan controvertido asunto que está copando todos los informativos. En este sentido, el portavoz del grupo municipal socialista de Gandia, José Manuel Prieto, asegura que todo este asunto se debe interpretar en clave política. Para el socialista, la solución pasa por un pacto dialogado, con el objetivo prioritario de no dividir más a la sociedad y no encrespar los ánimos. Por su parte, el portavoz del PP, Víctor Soler, también ha dejado retratada su postura. El popular habla sin tapujos de “golpe de Estado”, al tiempo que considera inaceptable cualquier propuesta de diálogo con unos, decía, “delincuentes”. El portavoz popular ha arremetido además contra una parte del gobierno, refiriéndose a Més Gandia, por estar comprometidos con el movimiento secesionista y, pese a todo, contar con el apoyo del grupo municipal de Ciudadanos. El concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Gandia, Ciro Palmer, se ha decantado por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, es decir, la convocatoria de elecciones autonómicas. Palmer no considera seria la oferta de diálogo de Puigdemont, ya que plantea que todas las acciones que ha realizado el independentismo catalán en los últimos tiempos se han situado fuera de la ley. Por cierto, que también hemos intentado contar con el testimonio de algún representante de Més Gandia en el Ayuntamiento de Gandia, pero aseguran que les era imposible facilitarnos su opinión al respecto por encontrarse realizando otras tareas de gobierno.