El PP de Bellreguard denuncia al exalcalde por tres delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos

El socialista Joan Marco asegura que no ha cometido ninguna irregularidad durante su mandato

Imagen de archivo del Ajuntament de Bellreguard. Foto: Redacción. El PP de Bellreguard ha denunciado al hasta ahora alcalde del municipio, el socialista Joan Marco, por un supuesto delito de prevaricación y dos delitos de malversación de fondos públicos. El PP acusa a Marco de organizar una “ficción” en la concesión de unas obras que fueron ejecutadas y no se terminaron y por la prórroga de un contrato que, según el PP, “busca el beneficio de una empresa”. Los populares añaden que ambos delitos supondrían un gasto irregular de más de 75.000 euros.



Según ha explicado el PP de Bellreguard, en 2014 el gobierno local, entonces en manos de los populares, encargó a una empresa las obras de un proyecto de la calles Estatuto y Barranc por un importe de 33.000 euros que acabaron con unas deficiencias que la empresa se comprometió a subsanar. Los populares afirman que cuando el PSOE llegó al gobierno realizó un informe en el que afirmaba que las deficiencias habían sido subsanadas para así proceder a abonar la factura. Sin embargo, el PP asegura que, más de 18 meses después, el mismo arquitecto municipal realizó un informe contrario reconociendo la existencia de desperfectos e insuficiencias existentes en la obra. “Todo ello con la finalidad de beneficiar a una empresa a costa de los fondos públicos” asegura el PP. Por otra parte, el PP de Bellreguard ha denunciado que cuando el PSOE llegó a la alcaldía dobló el coste de la adjudicación del Mantenimiento y Conservación de Jardines y Espacios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Bellreguard, que pasó de 35.000 a 70.000 por los mismos servicios.

Los populares añaden que la mayor parte de las mejoras que se adjudicaron en el contrato no han sido realizadas y aún así, una vez finalizado el contrato, el ayuntamiento decide prorrogarlo un año más “incurriendo en una nueva irregularidad porque dicha prórroga se hace por el mismo precio y condiciones con las que se adjudicó sin descontar el apartado que ha tenido que ser contratado por el consistorio y que estaban incluidos en el contrato”. Por otra parte el exalcalde de Bellreguard, el socialista Joan Marco, asegura que no ha cometido ninguna irregularidad durante su mandato, tras la denuncia del PP de este municipio. Joan Marco asegura que en ningún momento ha recibido ningún apercibimiento por parte de Secretaría o de Intervención del Ayuntamiento de Bellreguard sobre la posibilidad de estar cometiendo algún delito.





Joan Marco, exalcalde de Bellreguard ]



Otras noticias de SER ]