Prohibidas las quemas agrícolas hasta el 29 de octubre por el calor y la sequía

La Generalitat Valenciana ha decidido prorrogar 13 días más la prohibición de quemas agrícolas a menos de 500 metros de terreno forestal

Imagen de archivo d ela montaña del Mondúver en Gandia. Foto: Redacción. La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural prorroga 13 días el periodo de prohibición de las quemas agrícolas en terrenos forestales en la Comunitat Valenciana. Así queda recogido en una resolución de la directora general de Prevención de Incendios del lunes 16 de octubre.

El plazo, iniciado el 1 de junio y que vencía precisamente el 16 de octubre, se amplía hasta el próximo 29 de octubre y hasta ese día inclusive no se podrá autorizar, en los terrenos forestales, en los colindantes o con una proximidad menor de 500 metros de aquellos, la quema de márgenes de cultivo o de restos agrícolas o forestales, así como la quema de cañares, carrizales o matorrales. Esta ampliación del periodo responde a las condiciones especiales de peligro de incendios que provoca la ausencia de precipitaciones, acompañada de elevadas temperaturas, y al hecho de que no se prevén cambios para los próximos días. Según datos meteorológicos de AEMET, el pasado mes de septiembre de 2017 fue el noveno más seco desde 1950, y el segundo más seco de los últimos 30 años, tras septiembre de 2013. Por estos motivos, se estima que las condiciones de peligro de incendios no han remitido lo suficiente y que, para conseguir una prevención más eficaz de los incendios forestales en los montes o terrenos forestales de la Comunitat Valenciana, se considera conveniente ampliar el periodo de restricción de quemas establecido.



Los agentes medioambientales van a llevar a cabo un refuerzo de información y acciones preventivas, junto con los recursos del Servicio de Vigilancia Preventiva frente al Riesgo de Incendios Forestales, tanto a personas usuarias de zonas forestales como a aquellos que se encuentran a menos de 500 metros de ellas, con el objeto de darles a conocer las condiciones que se deben aplicar durante este periodo.





