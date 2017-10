La Conselleria de Sanitat saca a concurso el proyecto para la demolición del antiguo hospital de Gandia

La demolición será complicada y las palas no entrarán a trabajar hasta bien avanzado el año 2018

Antiguo hospital Francesc de Borja de Gandia. Foto: Redacción. La Conselleria de Sanitat ha sacado a concurso la redacción del proyecto de demolición del antiguo hospital Francesc de Borja, situado en el Passeig Germanies de Gandia. Como saben, este edificio permanece cerrado y sin uso desde el pasado mes de abril de 2015, cuando se produjo el traslado definitivo de los servicios sanitarios al actual centro hospitalario, en el polígono Sanxo Llop.

El jueves 19 de octubre salía publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana el inicio de este proceso, para el que se contará con un presupuesto de licitación de casi 146.000 euros. La fecha límite de presentación de proyectos es el 20 de noviembre de este año. Una vez se adjudique la obra y se firme el contrato, la empresa tendrá un plazo de dos meses para redactar el proyecto.

Cabe señalar que en esta primera fase la Generalitat solo se plantea la redacción del proyecto de demolición, pero no el derribo en sí mismo, que quedará especificado en qué condiciones deberá hacerse por el equipo redactor. En cualquier caso, el Ayuntamiento de Gandia ha propuesto a la Conselleria que la adjudicación de la demolición se realice en paralelo, para que no se demore en exceso. La idea además, sería que el Consistorio realizara la reordenación de la parcela resultante, con un proyecto básico, al igual que pretende hacerse con el programa “Edificant”, para la construcción o remodelación de centros escolares.

Con todo, las palas no entrarán a derribar la estructura hasta bien avanzado el 2018, siempre que se aceleren al máximo los plazos administrativos que se establecen para este tipo de actuaciones, como ha explicado Liduvina Gil, concejal de Salud Pública de Gandia. Los trabajos de demolición se prevén complicados, al encontrarse situado el viejo edificio en un espacio rodeado de fincas habitadas, y tratarse de un inmueble con miles de toneladas de peso. La idea que se baraja, una vez quede libre de escombros este solar, es que la Conselleria construya en este espacio un nuevo centro de salud, que ayude a descongestionar los de Corea y Beniopa.

No obstante, al tratarse de una parcela con una superficie muy grande, con cerca de 10.000 metros cuadrados, se prevé una reserva de suelo para una hipotética construcción futura de una Casa de Salud, un espacio socio-sanitario que permitirá albergar a asociaciones como la del Parkinson, AFA y otras. Incluso, Gil no descarta que este espacio restante pudiera usarse para habilitar un centro para enfermos crónicos, siempre que las necesidades sanitarias así lo recomienden.



Liduvina Gil, concejal de Sanidad ]



Otras noticias de SER ]