El grupo municipal del PP de Gandia ha vuelto a denunciar que los problemas de convivencia existentes en la calle Perú, en el barrio de Corea, empezaron a originarse con PSOE y Més Gandia ya instalados en el gobierno. Y esta vez lo aseveran en base a varios informes, uno firmado por el jefe de la Policía Local de Gandia y otro por el concejal de Responsabilidad Social, en los que se asegura que las quejas vecinales por la ocupación de viviendas de forma ilegal en esta calle empezaron a producirse a finales del año 2015, iniciada la actual legislatura. El informe policial, emitido el 5 de julio del pasado año, señala, entre otros aspectos, que “cada vez hay más viviendas ocupadas ilegalmente llegando a estar la práctica totalidad de las mismas y generando graves problemas de convivencia”. Por lo que respecta al informe elaborado por los servicios sociales, éste señala que desde finales del año 2015 los inquilinos de la finca, afectada por los problemas de convivencia, contactan con el departamento de Servicios Sociales para relatarles el deterioro paulatino del inmueble ante el abandono del edificio, por parte de la mercantil propietaria del mismo, y la ocupación ilegal que se está produciendo “de forma masiva”. Este informe, que data de mayo de 2016, apunta también que los inquilinos aseguran que la situación ha ido empeorando hasta volverse “insostenible”. Y un último informe firmado por el intendente de la Policía Local de Gandia, el 5 de septiembre de este año, concluye que en una inspección rutinaria de los agentes, han podido comprobar las malas condiciones de higiene de la finca. Aseguran que allí se acumula gran cantidad de basura y el hedor se hace insoportable, además de constatar la degradación del edificio. El informe señala por último que en este bloque de viviendas, ocupadas de forma ilegal en su mayoría, viven familias con hijos menores sin que reúnan las condiciones higiénico sanitarias adecuadas. Con todos estos informe en la mano, el portavoz del grupo municipal del PP, Víctor Soler, apunta que queda constatado que los problemas de la calle Perú se originaron en esta legislatura con el gobierno de PSOE y Més Gandia, que a su entender, no ha hecho nada por atajar esta situación. A petición del PP. Como se ha estado trabajando mucho con los vecinos para hacerles saber que para tratar de evitar ese problema, tenían que denunciarlo. Eso no implica que el problema no estuviera.

Bien, pues tras estas críticas, el portavoz del gobierno, José Manuel Prieto, han asegurado a Radio Gandia SER que los propios responsables de los departamentos de Responsabilidad Social y de Seguridad fueron quienes animaron a los vecinos a interponer denuncias y a dar cuenta al Ayuntamiento de Gandia de lo que estaba ocurriendo en la finca para obligar a la empresa propietaria de la misma a solucionar los problemas de ocupación ilegal de viviendas y reparar todos los desperfectos.

Prieto ha añadido que ha sido este gobierno, y no el anterior del PP, el que ha puesto en conocimiento de la fiscalía los hechos, pese a que en el año 2014, ya se levantó un primer atestado sobre la ocupación ilegal de viviendas en la calle Perú sin que el PP diera cuenta de ello. Recordemos que el pasado 1 de octubre, en el edificio de la calle Perú nº 57, hubo una pelea entre dos familias que acabó con una persona muerta y 10 detenidos. Desde ese día, en el barrio de Beniopa, se han incendiado dos casas y un vehículo y todo apunta a actos de venganza entre las dos familias implicadas en la pelea mortal.