La concejal de Sanidad de Gandia, Liduvina Gil, ha reclamado al Partido Popular que tenga “altura de miras” y defienda el proyecto de construcción de centro de salud para el distrito de Roís de Corella. La socialista critica que los populares pongan en duda que la construcción del nuevo edificio se inicie en esta misma legislatura, y que cuestionen la propia existencia de informes técnicos que aconsejen el derribo del antiguo Francesc de Borja para dejar paso a un nuevo inmueble que dé el servicio sanitario que precisa la zona. Liduvina Gil insiste en que estos informes técnicos por parte de la Conselleria existen, y que los técnicos municipales también consideran que la mejor decisión es reducir a escombros el vetusto edificio. En cualquier caso, la socialista recuerda que fue el PP el que trasladó la licencia de actividad del viejo hospital al nuevo, con lo que impidió que el inmueble situado en el Passeig de les Germanies pudiera mantener un uso sanitario futuro. Gil se muestra además sorprendida de que ahora el PP defienda con tanto ahínco los usos socio-sanitarios en el solar del antiguo hospital, ya que recuerda que los populares plantearon múltiples posibilidades para este espacio que no tenían en cuenta este tipo de necesidades. No es la única reacción que ha provocado las manifestaciones del presidente del PP de Gandia, Víctor Soler, respecto al antiguo hospital comarcal. Y es que el representante de Ciudadanos Gandia, Ciro Palmer, asegura que no se puede pedir que se conserve una parte del edificio pendiente de derribo, como una forma de ahorro económico, dado que preservar parte de la anticuada estructura supondría mucho más gastos que plantear un inmueble de nueva planta para acoger un centro de salud. Dice Palmer que desconoce si existen informes técnicos que avalen el derrumbe del antiguo hospital, pero que tiene claro que la normativa que cumplía el anterior Francesc de Borja difiere mucho de la actual. En este sentido, conservar parte del inmueble equivaldría a numerosas reformas que lo único que conseguirían es elevar el precio final del futuro Centro de Salud de Roís de Corella. Por otro lado, y a pesar de que C´s Gandia se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre la posibilidad de aprovechar el solar del antiguo hospital para emplazar allí los nuevos juzgados de la ciudad, Palmer se muestra ahora dispuesto a olvidar esta idea. El representante de C´s acata la postura de que el solar solo pueda tener un uso socio-sanitario. Lo que sí reclama es que el nuevo centro de salud se haga cuanto antes, por lo que el proyecto de construcción debería ir en paralelo al de derribo, para que no se produzcan retrasos.