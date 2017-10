Las obras de urbanización de Montesol en Marxuquera serán finalizadas 20 años después

Los vecinos han llegado a un principio de acuerdo con el Ayuntamiento de Gandia que se compromete a realizar un informe técnico de la situación actual

Un poste eléctrico invade una de las calles de Montesol en Marxuquera. Foto: Redacción. El Ayuntamiento de Gandia y la Asociación de Vecinos Barranc de Borrell-Marxuquera han llegado a un principio de acuerdo para finalizar las obras de urbanización 20 años después de su inicio. El vocal-portavoz de la asociación, Álvaro Moncho, ha explicado a estos servicios informativos que una representación vecinal se reunía recientemente con la alcaldesa de Gandia, Diana Morant, la vicealcaldesa, Lorena Milvaques, el coordinador de Urbanismo, Vicent Mascarell, y otros técnicos y responsables políticos para exponer la propuesta de los vecinos para que se acabe la urbanización “con los requisitos mínimos”, es decir, poniendo solución al problema más grave, el de Iberdrola.

El problema con Iberdrola se basa en dos aspectos: uno, que la compañía no puede aumentar la potencia por las características de la línea que llega desde el polígono Alcodar. El segundo se refiere a que hace unos años se realizó el cableado subterráneo de la línea, por la urbanización, pero nunca se conectó con el cableado aéreo por lo que se desconoce el estado actual de la instalación. Si la urbanización no se acaba, no se pueden dar licencias de obra ni de actividad y por otra parte, Iberdola se niega a aumentar la potencia mientras las obras no estén acabadas. Por todo ello, los vecinos exigen al consistorio, que en estos años ha estado al frente de la dirección y gestión de las obras, aunque pagadas en su totalidad por los propios vecinos afectados, que finalice la urbanización.

Según Moncho, la alcaldesa de Gandia se comprometió a que los técnicos municipales analicen el estado actual de las obras acometidas y los posibles problemas, para finalizar las obras. Este estudio podría estar acabado en enero del próximo año.





