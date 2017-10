Después de 12 días hábiles sin poder asistir a clase, la Conselleria de Educación ha declarado, sin un plazo determinado, “días no lectivos” para el colegio Francesc Carròs de La Font. En un comunicado el Ajuntament de La Font d'En Carròs ha informado que "se informa a las familias de los alumnos del CEIP Francesc Carròs que, por motivos del traslado del centro, la Conselleria ha cerrado la escuela a partir del jueves 26 de octubre, y hasta nueva orden los alumnos no podrán acudir en las clases". Así pues, desde este jueves también está cerrado el pabellón de Infantil, con lo que se completa la clausura de todo el complejo escolar, que en su mayor parte estaba cerrado por motivos de seguridad ante los graves problemas estructurales que presenta este viejo edificio. De igual modo, se están realizando una serie de catas y mañana se colocarán cargas de peso en puntos clave para conocer la verdadera capacidad de resistencia del inmueble.

Estos trabajos se están llevando a cabo por parte de técnicos contratados por el Ayuntamiento de La Font. El alcalde, el socialista Pablo Puig, ha indicado que los resultados servirán para elaborar un informe que se remitirá en las próximas semanas a la Conselleria, que será la que tome una decisión al respecto, y si permite la vuelta a las aulas. En cualquier caso, a día de hoy todavía se están habilitando diversas dependencias municipales para permitir un traslado provisional de las clases y que se remote la actividad docente. Respecto a la posibilidad de seguir presionando a la Conselleria a través de concentraciones, Puig ha recordado que la AMPA es soberana para resolver sobre este tema, y que se están tomando decisiones sobre la marcha.

De lo que no hay duda, sentencia el alcalde de La Font, es que el traslado a dependencias municipales es una medida “provisional y de urgencia”, y que no van a tolerar que la Conselleria permita el arranque del próximo curso escolar en un colegio que no esté en condiciones, para lo que exigen que se vayan preparando ya aulas prefabricadas que puedan dar el servicio mientras se construye la nueva escuela.