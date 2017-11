La Policía Local de Gandia busca a un conductor grabado poniendo en peligro a los demás en la carretera de Marxuquera

La denuncia de un vecino ha puesto en alerta a los agentes que tratan de localizar a este conductor temerario

Un conductor hace 2 adelantamientos en línea continua en Marxuquera. Foto: Redacción. Un adelantamiento en doble línea continua en la CV-675, bajando de Marxuquera a Gandia, ha puesto en alerta a la Policía Local. El adelantamiento fue grabado por un ciudadano y puesto en conocimiento de los agentes a través de su twitter. Sobre este asunto hemos preguntado al jefe de la Policía Local, Marc Cuesta, en el espacio “La Policía responde”, y ha asegurado que aún no se ha localizado al conductor pero sí se ha puesto en marcha una investigación para localizarlo. Cuesta ha matizado que no se denunciará a este conductor por exceso de velocidad, ya que en la zona no había un radar, pero sí por adelantamiento imprudente. Precisamente, la Policía Local ha solicitado a la Jefatura Provincial de Tráfico un radar móvil para controlar la velocidad especialmente en el centro de la ciudad, que es donde más denuncias vecinales se producen. Los controles suelen realizarse con mayor asiduidad en la calle Sant Rafael i Letor Romero, donde hay doble carril.

Cuando Gandia consiga este radar, dice Marc Cuesta, que nunca tendrá un afán recaudatorio, ya que se avisará a los ciudadanos de su puesta en funcionamiento. No sólo se comete infracción por conducir a gran velocidad, también por hacerlo por debajo de los límites establecidos aunque en este caso, según Cuesta, es posible que el conductor no reúna las condiciones sicofísicas adecuadas.

El jefe de la Policía Local ha recordado que las sanciones para los que rebasen los límites de velocidad, son de 100 euros en los primeros 20 km y de 2 puntos y 300 euros a partir de los 21 km/h. El incremento de la sanción es sucesivo al aumento de la velocidad. Además, dentro de la ciudad, donde el máximo son 30 km/h, si se circula a 90, se le puede imputar al conductor un delito contra la seguridad del tráfico.





Marc Cuesta, jefe de la Policía Local de Gandia ]



Otras noticias de SER ]