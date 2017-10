El alquiler de viviendas lleva consigo algunos abusos, no sólo por los propietarios, sino también por los inquilinos. De hecho, en el Abierto de Hoy por Hoy Gandia, los abogados Pilar Millet y Oscar Gregori, han explicado la situación en los municipios de la Safor y en concreto en Gandia. Aseguran que hay muchos ciudadanos especialistas en vivir gratis en pisos de alquiler. Se dedican a alquilar un piso, que no pagan, y aprovechándose de la buena fe de los dueños, que confían en que les pagarán al mes siguiente, consiguen alojarse sin pagar el alquiler, durante varios meses. Cuando los echan, se van a otro piso y aplican la misma picaresca, pero la ley, dice Millet, va tras ellos y en cuanto consiguen un trabajo, consiguen embargarles la nómina para pagar sus deudas.



En el siguiente audio puedes escuchar las recomendaciones y consejos que nos han dado los abogados, desde qué hacer para defenderse de un inquilino que no paga hasta cómo redactar un contrato de alquiler para evitarnos problemas en un futuro.