Se cumplen 30 años de las inundaciones de 1987 en la Safor

Oliva conmemora esta fecha ya que se acumularon 817 l/m2 en 24 horas, la cifra más alta de toda España registrada en las últimas 3 décadas

Foto: Redacción. El Ayuntamiento de Oliva organiza una jornada conmemorativa con motivo de la efeméride de las inundaciones que registraron 817 litros por metro cuadrado en 24 horas el 3 de noviembre en 1987, registro más alto de la península Ibérica. Así mismo, el Ayuntamiento de Oliva organiza varias actividades para conmemorar el aniversario. El objetivo es informar y formar a la ciudadanía en materia de gestión del riesgo de inundación, y mostrar la relación entre agua y ciudad. El programa de conmemoración incluye un ciclo de jornadas informativas, una exposición, actividades formativas para alumnos, y visitas a actuaciones llevadas a cabo al municipio. El 8 de noviembre se inicia el ciclo de jornadas informativas, dedicado a conocer la historia de las relaciones de Oliva con el agua, desde los orígenes de la ciudad hasta la actualidad. Las jornadas se han organizado para las próximas semanas al Teatro Olímpia, durante 4 miércoles consecutivos, en horario de 19.00 h a 20.00 h. Una exposición servirá para mostrar e informar a la población sobre la importancia de la gestión del riesgo de inundación y las actuaciones estructurales y no estructurales llevadas a cabo al municipio. El acceso a las actividades es libre y gratuito. Por el que respecta a la participación en la jornada conmemorativa, del día 3, y a la visita del día 22, se requiere inscripción previa a la página web del programa.

Cabe recordar que las fuertes lluvias del 3 de noviembre de 1987 afectaron a toda la comarca de la Safor ocasionando graves inundaciones en el barranc de Beniopa en Gandia o en La Font d'En Carròs además de Oliva. De hecho estas lluvias llegaron a acumular registros de récord en tan sólo un día que no se han vuelto a superar, de momento, en toda España. No fue hasta el año 2007 cuando el Instituto Nacional de Meteorología dio por bueno el récord de lluvia en 24 horas de Oliva. Durante un tiempo de investigaron todos los datos ya que habían dudas de que los 817 litros se hubiesen precipitado en más de 24 horas. Esta duda se mantuvo durante varios años, y de haberse descartado el récord de Oliva, éste habría recaído en Gandia, en donde el mismo 3 de noviembre de 1987 llovieron 720 litros por metro cuadrado, dato que también quedó confirmado.



Para este 30 aniversario de la gran riada en la Safor el IMAB, Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques del Ajuntament de Gandia, ha dedicado su foto del mes a este hecho y también ha recordado un vídeo histórico de estas inundaciones elaborado por Telesafor. Fue emitido dentro del programa 'Desde el recuerdo' el 29 de octubre de 2004. Son 18 minutos de historia de la Safor. En estas inundaciones murieron 2 personas, una en la playa de Venecia y otra en la playa de Oliva, centenares de personas fueron evacuadas o rescatadas, hubieron miles de damnificados y la perdidas en hogares y en el campo fueron milloranias. El barranc de Beniopa, Gandia, La Font, el Pont de Daimús, Miramar, Piles son algunos de los escenarios que se pueden ver en este reportaje histórico.





David González, alcalde de Oliva ]



