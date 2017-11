Víctor Soler: "La Generalitat Valenciana nos roba porque no nos da la financiación que Gandia necesita"

Diana Morant argumenta que sí llega la financiación y asegura que las palabras del PP son ridículas

Imagen de archivo del Ajuntament de Gandia. Foto: Redacción. La satisfacción expresada por el gobierno local ante los presupuestos de 2018 de la Generalitat para Gandia contrasta con la decepción manifestada por el grupo municipal del PP, cuyo portavoz, Víctor Soler, ha calificado las cuentas autonómicas de “burla para los gandienses”.

Soler ha lamentado que haya que esperar como mínimo hasta el año 2021 para contar con un nuevo centro de salud en el barrio de Rois de Corella. El portavoz popular también ha criticado que la Generalitat no haya consignado ni un euro para infraestructuras educativas que necesitan una urgente intervención como el IES Mª Enríquez o el CEIP Les Foies, o la falta de inversiones para infraestructuras viarias como la finalización de la autovía del Morquí o la conexión de las carreteras autonómicas con la AP-7. La Generalitat, según recordaba Soler, tampoco ha previsto ningún tipo de inversión para la recuperación de bienes patrimoniales como el Castell de Bayrén.

Por todo ello, el portavoz del grupo popular exigía a alcaldesa de Gandia, Diana Morant, que reclame a la administración autonómica más inversiones para la ciudad, al tiempo que anunciaba que su partido presentará enmiendas a las cuentas autonómicas. La respuesta del gobierno Por su parte, la alcaldesa de Gandia, Diana Morant, asegura que, con este tipo de afirmaciones, Soler “hace el ridículo”. En este sentido, Diana Morant recuerda que durante la pasada legislatura el portavoz popular tuvo la oportunidad de realizar este tipo de peticiones, cuando el PP gobernaba en la Generalitat y el Ayuntamiento de Gandia, pero no lo hizo, por lo que ahora no está legitimado para dar lecciones a nadie.

La socialista asevera además que el popular “miente”, dado que todas las inversiones en infraestructuras educativas a las que aludía Soler que no se iban a hacer en la ciudad, se van a atender gracias al programa “Edificant”, que permite a los consistorios adelantar los proyectos urbanísticos y la Generalitat después los ejecuta y paga. Al respecto del futuro Centro de Salud de Roís de Corella, no entiende la alcaldesa que el popular no se alegre de que se haya reservado un dinero por parte de la Generalitat para el derribo del antiguo hospital, al tiempo que concluye que esperan poder hacer algo similar al programa “Edificant” en esta infraestructura sanitaria, para adelantar todo el proceso y disponer cuanto antes del nuevo centro de salud.

