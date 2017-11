A pesar de que los alumnos del colegio Francesc Carròs de la Font ya se encuentran reubicados en aulas provisionales instaladas en edificios al margen del centro escolar oficial, dar las clases con normalidad no está siendo nada fácil. Así lo ha explicado a Radio Gandia SER la directora del Colegio Francesc Carròs, Joaquina Barba, que plantea que hoy mismo han terminado las últimas obras en el Centro Polivalente, que es una de las infraestructuras que ha puesto el Ayuntamiento de la Font a disposición de la comunidad escolar.

La directora del Francesc Carròs ha confirmado que ya han finalizado también las catas y las cargas en las vigas del colegio, que recordemos que se estaban llevando a cabo por parte de una empresa especializada, tras el cierre del antiguo centro educativo en el que se había detectado la presencia de grietas que ponían en peligro la seguridad. Los resultados de este estudio, indica Barba, no estarán disponibles hasta dentro de unas semanas. Respecto a los días lectivos que se van a recuperar, la directora del Francesc Carròs considera que no serán más de tres, y que en todo caso será al final de curso. Asegura que reubicados en distintos sitios y sin aire acondicionado sería muy complicado alargar el curso 2 semanas en junio. No obstante está convencida que profesores y alumnos harán un gran esfuerzo para ponerse al día y alcanzar el nivel adecuado en cada curso. Barba ha agradecido la implicación del Consistorio, que ha tenido que hacer una importante inversión a cargo de fondos propios. Recordemos que el Ayuntamiento ha tenido que afrontar en solitario un problema cuyo último responsable es la Conselleria. El ayuntamiento además ha acondicionado las zonas de aparcamiento por los traslados escolares a locales municipales. Así en el Carrer Constitució, en el tramo de la calle Cervantes y Enric Valor, se aparcará de forma permanente en la parte izquierda de la calle. Además en el Carrer Sant Isidre, entre las calles Cervantes y La Pau, estará prohibido estacionar de lunes a viernes de 9.00h a 14.00h, tal como informa el propio ayuntamiento.